IPL 2022 : ધોનીની ધમાકેદાર ઈનિંગ્સ નિરર્થક ગઈ, રાજસ્થાને ચેન્નાઈને 3 રને હરાવ્યું

IPLની 16મી સિઝનની 17મી લીગ મેચ ચેપૉક સ્ટેડિયમ ખાતે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) અને રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR) વચ્ચે રમાઈ હતી. આ મેચમાં ચેન્નાઈની ટીમને 176 રનનો ટાર્ગેટ મળ્યો હતો, જે બાદ ચેન્નાઈની ટીમ 20 ઓવરમાં 172 રન સુધી જ પહોંચી શકી હતી અને તેને 3 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ મેચમાં ચેન્નાઈના કેપ્ટન ધોનીએ ચોક્કસપણે 17 બોલમાં 32 રનની ઇનિંગ રમી હતી પરંતુ તે ટીમને જીત અપાવવા માટે અપૂરતી સાબિત થઈ હતી. 176 રનના સ્કોરનો પીછો કરતા ડેવોન કોનવે અને ઋતુરાજ ગાયકવાડની જોડી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ટીમની ઇનિંગની શરૂઆત કરવા મેદાનમાં ઉતરી હતી. આ વખતે આ જોડી ટીમને સારી શરૂઆત આપી શકી ન હતી અને ચેન્નાઈની ટીમને 10ના સ્કોર પર પહેલો ફટકો ગાયકવાડના રૂપમાં લાગ્યો હતો, જે 8ના અંગત સ્કોર પર સંદીપ શર્માનો શિકાર બન્યો હતો.

ચેન્નાઈએ નિર્ણાયક સમયે રહાણેની વિકેટ ગુમાવી અને રાજસ્થાને પુનરાગમન કર્યું

ડેવોન કોનવે અને અજિંક્ય રહાણેની જોડીએ મક્કમ ગતિએ રન બનાવવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું, પરંતુ 78ના સ્કોર પર ચેન્નાઈની ટીમને રહાણેના રૂપમાં બીજો ઝટકો લાગ્યો હતો. રવિચંદ્રન અશ્વિને નિર્ણાયક સમયે 31ના વ્યક્તિગત સ્કોર પર રહાણેને LBW આઉટ કર્યો હતો. કનવે અને રહાણેએ બીજી વિકેટ માટે 43 બોલમાં 68 રનની ભાગીદારી નોંધાવી હતી. અજિંક્ય રહાણેના પેવેલિયન પરત ફરતા રાજસ્થાનની ટીમને આ મેચમાં વાપસી કરવાનો મોકો મળ્યો હતો. અશ્વિને સીએસકેને તેના 92 રનના સ્કોર પર ત્રીજો ઝટકો શિવમ દુબેના રૂપમાં આપ્યો હતો, જે માત્ર 8 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો.

.@ashwinravi99 kept the things tight with the ball & scalped 2⃣ and he was the top performer from the second innings of the #CSKvRR clash 👍 👍 #TATAIPL | @rajasthanroyals Here’s his bowling summary 🔽 pic.twitter.com/uxaLBgKHzO — IndianPremierLeague (@IPL) April 12, 2023

કનવે પણ પોતાની અડધી સદી પૂરી કરીને પેવેલિયન પરત ફર્યો

92ના સ્કોર પર 3 વિકેટ ગુમાવનાર ચેન્નાઈની ટીમને ડેવોન કોનવે પાસેથી મોટી ઇનિંગની અપેક્ષા હતી. આ સાથે જ ટીમે 102 અને 103ના સ્કોર પર મોઇન અલી અને અંબાતી રાયડુની વિકેટ પણ ગુમાવી દીધી હતી. ડેવોન કોનવેએ આ મેચમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી હતી પરંતુ 38 બોલમાં 50 રનની ઇનિંગ રમ્યા બાદ તે યુઝવેન્દ્ર ચહલનો શિકાર બન્યો હતો.

ધોની અને જાડેજાની જોડીએ મેચને રોમાંચક બનાવી હતી પરંતુ જીત ન મેળવી શકી

રવિન્દ્ર જાડેજા અને કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીએ 113 રનના સ્કોર પર 6 વિકેટ ગુમાવી દેનારી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ટીમની ઇનિંગ્સને સંભાળવાની શરૂઆત કરી હતી, ત્યારબાદ બંનેએ ટીમને જીત તરફ લઈ જવાની શરૂઆત કરી હતી. ચેન્નાઈની ટીમને જીતવા માટે છેલ્લી ઓવરમાં 21 રનની જરૂર હતી. ધોનીએ આ ઓવરમાં 2 સિક્સર ફટકારીને મેચને ખૂબ જ રોમાંચક બનાવી દીધી હતી, પરંતુ અંતે ચેન્નાઈને 3 વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ધોનીએ આ મેચમાં 17 બોલમાં 32 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી, જ્યારે જાડેજાના બેટમાં 15 બોલમાં 25 રનની ઇનિંગ જોવા મળી હતી. રાજસ્થાન તરફથી બોલિંગમાં યુઝવેન્દ્ર ચહલ અને રવિચંદ્રન અશ્વિને 2-2 જ્યારે એડમ જમ્પા અને સંદીપ શર્માએ 1-1 વિકેટ ઝડપી હતી.

જો આ મેચમાં રાજસ્થાન ટીમની ઇનિંગ્સની વાત કરીએ તો ફરી એકવાર જોસ બટલરના બેટની અજાયબી જોવા મળી. આ મેચમાં બટલરે 36 બોલમાં 52 રનની ઇનિંગ રમી હતી. આ સિવાય રાજસ્થાન તરફથી છેલ્લી ઓવરમાં બેટિંગ કરવા આવેલા શિમરોન હેટમાયરે 18 બોલમાં 2 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાની મદદથી 30 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી. રાજસ્થાનની ઇનિંગ્સમાં અશ્વિને 30 અને દેવદત્ત પડિકલે પણ 38 રનની મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી હતી.

20 ઓવરમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમ 8 વિકેટના નુકસાને 175 રન સુધી પહોંચાડવામાં સફળ રહી હતી. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ તરફથી બોલિંગમાં રવિન્દ્ર જાડેજાએ માત્ર 21 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી હતી. આ સિવાય તુષાર દેશપાંડે અને આકાશ સિંહે પણ 2-2 વિકેટ પોતાના નામે કરી હતી.