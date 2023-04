BJPએ કર્ણાટક ચૂંટણી માટે 23 ઉમેદવારોની બીજી યાદી જાહેર કરી, નાગરાજ ચબ્બીને ટિકિટ મળી

ભાજપે બુધવારે (12 એપ્રિલ) કર્ણાટક વિધાનસભા ચૂંટણી માટે 23 ઉમેદવારોની બીજી યાદી બહાર પાડી. અગાઉ મંગળવારે પાર્ટીએ 189 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી હતી. કોંગ્રેસ નેતા નાગરાજ ચબ્બી, જેઓ તાજેતરમાં ભાજપમાં જોડાયા છે, તેઓ કલઘાટગીથી ચૂંટણી લડશે. કોલાર ગોલ્ડ ફિલ્ડ્સ (KGF)થી SC ઉમેદવાર અશ્વિની સંપાંગી મેદાનમાં છે.

BJP releases the party's second list of 23 candidates for #KarnatakaElections2023

