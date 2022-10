મેડિસિન કેટેગરીમાં સ્વાંતે પાબોને નોબેલ પુરસ્કાર અપાયો

નવી દિલ્હીઃ સ્વીડનના વૈજ્ઞાનિક સ્વાંતે પાબોને ફિઝિયોલોજી-મેડિસિન માટે નોબેલ પ્રાઇઝથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. સ્વાંતે પાબોને વિલુપ્ત હોમિનિન અને માનવ વિકાસના જિનોમથી સંબંધિત સંશોધનો માટે આ નોબેલ પ્રાઇઝ આપવામાં આવ્યું છે. સાયન્ટિફિક વિશ્વમાં નોબેલ પુરસ્કારને સૌથી પ્રતિષ્ઠિત ઇનામ માનવામાં આવે છે. એ સ્વીડનની કરોલિન્સ્કા સંસ્થાની નોબેલ એસેમ્બલી દ્વારા આપવામાં આવે છે અને એની કિંમત 10 મિલિયન સ્વિડિશ ક્રાઉન ( 9,00,357 ડોલર) છે.

નોબેલ સમિતિના સચિવ થોમસ પેર્લમેને સ્ટોકહોમ, સ્વીડનના કેરોલિન્સ્કા ઇન્સ્ટિટ્યૂટે સોમવારે વિજેતાની ઘોષણા કરી હતી.

The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J

