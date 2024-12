રશિયાએ કેન્સરની વેક્સિન બનાવી વિશ્વને આપી ભેટ

મોસ્કોઃ કેન્સર એક ગંભીર બીમારી છે. રશિયાએ દાવો કર્યો છે કે એણે કેન્સરના દર્દીઓ માટે વેક્સિન બનાવી લીધી છે. આ વેક્સિન વર્ષ 2025ના પ્રારંભમાં બજારમાં આવશે. એ સાથે રશિયાએ એલાન કર્યું છે કે આ વેક્સિન બધા લોકોને મફતમાં આપવામાં આવશે.

રશિયાના આરોગ્ય મંત્રાલયના રેડિયોલોજી મેડિકલ રિસર્ચ સેન્ટરના જનરલ ડિરેક્ટર એન્ડી કાપ્રિને એલાન કર્યું છે કે અમે કેન્સર સામે લડવા માટેની એક વેક્સિન વિકસાવી લીધી છે, જે 2025ની શરૂઆતથી રશિયામાં કેન્સરના દર્દીઓને મફતમાં આપવામાં આવશે. મોસ્કોમાં ગમાલેયા નેશનલ રિસર્ચ સેન્ટર ફોર એપિડેમિયોલોજી એન્ડ માઇક્રોબાયોલોજીના ડિરેક્ટર એલેક્ઝાન્ડર ગિન્ટ્સબર્ગે અગાઉ ​જણાવ્યું હતું કે આ વેક્સિન કોઈ પણ પ્રકારના ટ્યુમરને ડેવલપ થતાં અટકાવી દે છે જેથી કેન્સરને ફેલાતાં અટકે છે. દેખીતી રીતે આ વેક્સિનનો ઉપયોગ કેન્સરને રોકવા માટે સામાન્ય લોકોને આપવાને બદલે કેન્સરના દર્દીઓની સારવાર માટે કરવામાં આવશે. આ વેક્સિન દરેક પ્રકારના કેન્સરના દર્દીને આપી શકાશે. હ્યુમન પેપિલોમાવાયરસ (HPV) સામેની રસીઓ સર્વાઇકલ કેન્સરને રોકવામાં મદદ કરે છે.

