ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન પરથી UFO દેખાયું? નાસાએ લાઇવ સ્ટ્રીમ રોક્યું

અમેરિકા: સોશિયલ મીડિયા પર હાલમાં એક વિડીયો ખૂબ જ વાયરલ બન્યો છે. આ વિડીયોમાં જોઈ શકાય છે કે, ઈન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન (ISS)ની પાછળથી એક તેજસ્વી UFO પસાર થતો નજરે પડે છે. X પર બે હેન્ડલ્સ છે જેમણે દાવો કર્યો છે કે, સ્પેસ સ્ટેશન પાછળથી એલિયન યાન ગયુ છે. જેને જોતા જ NASAએ સ્પેસ સ્ટેશનથી ચાલી રહેલું લાઈવ સ્ટ્રીમ બંધ કરી દીધુ છે.

નાસાએ લાઈવ સ્ટ્રીમ રોક્યું

અત્યાર સુધી અંતરિક્ષમાં ડ્રોન્સના જવાની કોઈ ટેક્નોલોજી કોઈ દેશે વિકસિત નથી કરી. તેથી એવું ન કહી શકાય કે, આ સ્પેસ ડ્રોન્સ છે. આ રોશનીને લોકોએ લગભગ 40 મિનિટ સુધી લાઈવ સ્ટ્રીમમાં જોયું. ત્યારબાદ નાસાએ લાઈવ સ્ટ્રીમ બંધ કરી દીધુ હતું.

🚨 NASA Cuts Live Feed After UFO Sighting 🚨

Just an hour ago, NASA’s live stream was abruptly cut as a strange, mysterious craft came into view. The footage—slightly sped up—shows UAPs crossing the screen before the feed goes dark.

Drones don’t work in space. So what was this?… pic.twitter.com/bUsEamgp2w

— Jim Ferguson (@JimFergusonUK) December 17, 2024