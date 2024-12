કોંગ્રેસનો કાળો ઈતિહાસ સંસદમાં ઉજાગર થયો : PM મોદી

બાબાસાહેબ ભીમરાવ આંબેડકરને લઈને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નિવેદન પર વિપક્ષના પ્રહારો વચ્ચે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વળતો પ્રહાર કર્યો છે. પીએમ મોદીએ કોંગ્રેસ પર જોરદાર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે કોંગ્રેસ આંબેડકરનું અપમાન છુપાવી શકે નહીં. બાબાસાહેબ માટે અમારું આદર સર્વોપરી છે. તેણે ટ્વીટ કર્યું, ‘એક મોટી ગેરસમજ છે. ભારતના લોકોએ વારંવાર જોયું છે કે કેવી રીતે એક રાજવંશના નેતૃત્વ હેઠળની પાર્ટીએ ડો. આંબેડકરના વારસાને ભૂંસી નાખવા અને એસસી-એસટી સમુદાયોને અપમાનિત કરવા માટે દરેક સંભવિત ગંદી યુક્તિઓનો ઉપયોગ કર્યો છે.’

Our Government has worked to develop Panchteerth, the five iconic places associated with Dr. Ambedkar.

For decades, there was a pending issue on land for Chaitya Bhoomi. Not only did our Government resolve the issue, I have gone to pray there as well.

We have also developed 26,…

— Narendra Modi (@narendramodi) December 18, 2024