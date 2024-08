કેનેડામાં હવે નોકરી કરવી થશે મુશ્કેલ, જાણો…

નવી દિલ્હીઃ જો તમે કેનેડામાં નોકરીનું સપનું જોઈ રહ્યા હો તો તમારા માટે માઠા સમાચાર છે, કેમ કે વડા પ્રધાન જસ્ટિન ટ્રુડોએ ચૂંટણી પહેલાં કેનેડામાં હંગામી નોકરીઓ કરતા વિદેશીઓની સંખ્યા ઘટાડવાની ઘોષણા કરી છે. જેની અસર લાખો ભારતીયો પર પડશે. દર વર્ષે ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ કેનેડા જાય છે.. કેનેડામાં વિદેશીઓમાં સૌથી વધુ સંખ્યા ભારતીય શીખઓ અને વિદ્યાર્થીઓની છે, જેઓ ત્યાં રહીને હંગામી નોકરી કરીને ખર્ચ કાઢવાનું ભારતીયો કામ કરે છે.

PM ટુડોએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરી લખ્યું હતું કે રોજગારમાં બદલાવ આવી રહ્યો છે. કેનેડામાં ઓછા પગારમાં નોકરી કરતા હંગામી વિદેશી કર્મચારીઓની સંખ્યા ઓછી કરવામાં આવશે. વધુમાં તેમણે લખ્યું છે કે હવે સમય આવી ગયો છે કે કેનેડાના વ્યવસાય સ્થાનિક શ્રમિકો અને યુવાઓ ચલાવે.

કેનેડામાં છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોમાં વિદેશીઓની સંખ્યામાં ઝડપથી વધારો થઇ રહ્યો છે. જેને લીધે બેરોજગારી પણ વધી રહી છે. દેશના ઇમિગ્રેશન મિનિસ્ટર માર્ક મિલરે તાજેતરમાં આ મામલે ઇશારો કરતાં કહ્યું હતું કે પ્રવાસન નિયમો કેનેડાના લોકોને આધારે હોવા જોઇએ, કારણ કે નોકરીઓ સતત ઘટી રહી છે. આ મામલે યોગ્ય પગલાં લેવાં જરૂરી છે.

We’re reducing the number of low-wage, temporary foreign workers in Canada.

The labour market has changed. Now is the time for our businesses to invest in Canadian workers and youth.

