આતંકવાદીઓને આશરો આપવાની વાત પાકિસ્તાનના સંરક્ષણ મંત્રીએ કબૂલી

નવી દિલ્હીઃ પહેલગામમાં થયેલા ઘાટકી આતંકવાદી હુમલા બાદ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટેન્શન વધી રહ્યું છે, ત્યારે પાકિસ્તાની સંરક્ષણ મંત્રી ખ્વાજા આસિફે કબૂલ કર્યું છે કે તેમનો દેશ ભારત સામે આતંકવાદીઓને ટેકો આપે છે, એમ અહેવાલ કહે છે આ નિવેદનની એક વિડિયો ક્લિપ પણ વાઇરલ થઈ રહી છે.

સંરક્ષણ મંત્રી સ્કાય ન્યૂઝની યાલદા હકીમ સવાલ કર્યો હતો કે શું તમે સ્વીકારો છો કે પાકિસ્તાને આતંકવાદી સંગઠનોને ટેકો આપ્યો છે, તેમની તાલીમ આપી છે અને ફંડિંગ પણ કર્યું છે?

એના જવાબમાં ખ્વાજા આસિફ કહે છે કે હા, અમે ગયા ત્રણ દાયકાથી અમેરિકા અને પશ્ચિમ દેશો માટે જેમાં બ્રિટન પણ સામેલ છે, આ ગંદું કામ કરતા આવ્યા છીએ.

This is just extraordinary

Pakistan’s Defence Minister admits to sponsoring terrorism in a TV interview

“We have been doing this dirty work for the US and the West for 3 decades” pic.twitter.com/ZBk3T43jzS

— Shashank Mattoo (@MattooShashank) April 25, 2025