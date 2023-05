ભારત પર ભારે પડી શકે છે EUનો નવો કાર્બન ટેક્સ

બ્રસેલ્સઃ મોદી સરકારના ત્રણ પ્રધાનો ભારત-EU વેપાર અને ટેનોલોજી સમિતિની ટોચની બેઠકમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. આ બેઠકથી મોટી ઘોષણાઓની અપેક્ષા નથી કરવામાં આવી રહી, પરંતું EUના એક નવા નિયમને લઈને બંને પક્ષોની વચ્ચે ટેન્શન છે.

આ પરિષદની ઘોષણા 2022માં યુરોપીય પંચના પ્રમુખ ઉર્સુલા ફોન ડેય લાયનની ભારત યાત્રા દરમ્યાન થઈ હતી. ફેબ્રુઆરી, 2023માં સત્તાવાર પરિષદની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી અને હવે બેલ્જિયમમાં એની પહેલી ટોચની બેઠક થઈ રહી છે. આ પરિષદનો ઉદ્દેશ ભારત અને EUની વચ્ચે વેપાર અને ટેક્નોલોજીનાં ક્ષેત્રોમાં વ્યૂહાત્મક સંબંધોને વધારવાનો છે. એમાં કેટલાંય કાર્યજૂથો છે, જેના દ્વારા બંને પક્ષ કનેક્ટિવિટી, ગ્રીન ટેક્નોલોજી અને લચીલી સપ્લાય ચેઇન જેવા જરૂરી ક્ષેત્રોમાં મળીને કામ કરશે.

Thank President of @EU_Commission @vonderleyen for meeting the Indian ministerial team.

Appreciate the open discussion on trade, technology and geopolitics.

Look forward to the India-EU Trade and Technology Council meeting tomorrow. pic.twitter.com/a11otNsFTF

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 15, 2023