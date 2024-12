કેનેડાના ડેપ્યુટી PM ક્રિસ્ટિયા ફ્રીલેન્ડે આપ્યું રાજીનામું

નવી દિલ્હીઃ કેનેડાના ડેપ્યુટી PM અને નાણાં મંત્રી ક્રિસ્ટિયા ફ્રીલેન્ડે રાજીનામું આપી દીધું છે. તેમણે ટ્રુડોની વિરુદ્ધ મંત્રીમંડળની અંદર સૌપ્રથમ વાર અસહમતી દર્શાવી હતી. જેથી હવે ટ્રુડોની ખુરશી પર પણ જોખમ ઊભું થયું છે.

ફ્રીલેન્ડના રાજીનામા પછી તેમના કેબિનેટ સહયોગી ડોમિનિક લેબ્લાંકે કેનેડાના નવા નાણાં મંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા. ફ્રીલેન્ડે ટ્રુડોને રાજીનામા પત્રમાં લખ્યું હતું કે કેનેડાની આયાત પર 25 ટકા ટેરિફ યોજના તરફ ઇશારો કરતાં લખ્યું હતું કે અમારો દેશ આજે ગંભીર પડકારોનો સામનો કરી રહ્યો છે. ટ્રુડો તેમને અન્ય નોકરીમાં સ્થાનાંતરિત કરવા ઇચ્છતા હતા. જેથી મેં રાજીનામું આપી દીધું છે, એમ તેમણે કહ્યું હતું.

તેમણે એક પત્ર સોશિયલ મિડિયા પર પોસ્ટ કર્યો હતો. જેમાં તેમણે ટ્રુડો સાથેના પોતાના મતભેદ વિશે જણાવ્યું હતું. કેબિનેટમાં ટ્રુડોના સૌથી નજીકના સાથી ગણાતા ફ્રીલેન્ડે નાણા મંત્રી તેમ જ નાયબ વડા પ્રધાન તરીકે સેવા આપી હતી.

