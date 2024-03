દક્ષિણ આફ્રિકામાં બસ અકસ્માતમાં 45 લોકોનાં મોત

કેપટાઉનઃ દક્ષિણ આફ્રિકામાં ગુરુવારે ઇસ્ટરની ઉજવણી માટે લોકોને લઈને જઈ રહેલી બસ એક પહાડી પૂલથી નીચે ખાબકી હતી. આ પૂલથી પડ્યા પછી બસમાં આગ લાગી ગઈ હતી. આ અકસ્માતમાં 45 લોકોનાં મોત થયાં છે. આ બસ પડોશી દેશ બોત્સવાનાથી મોરિયા શહેર જઈ રહી હતી. લિમ્પોપો પ્રાંતના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ અકસ્માતમાં માત્ર વર્ષની એક કિશોરી જીવિત બચી છે, જેની સારવાર કરવામાં આવી રહી છે. જોકે આ કિશોરીને ગંભીર ઇજા થઈ છે.

પરિવહન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે બસ ડ્રાઇવરે નિયંત્રણ ગુમાવતાં આ ગોઝારો અકસ્માત સર્જાયો હતો. બસ એક બ્રિજ પર લગાવેલા બેરિયર્સ સાથે ધડાકાભેર ભટકાઈ અને પછી પલટી ગઈ હતી. જેના પછી તેમાં આગ લાગી ગઈ હતી.

Bus accident in South Africa kills 45 people , the only survivor of the crush is 8 year old child. The bus was transporting people from Botswana to south Africa. So sad to lose this people during this precious Easter 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/7Sr4IfVgUb

— @ojy mungai (@MungaiOjy99826) March 29, 2024