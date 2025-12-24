વનતારા ઈન્ડોનેશિયાના હાથીઓને વાયરસથી બચાવવામાં મદદ કરશે

જામનગર: અનંત અંબાણી દ્વારા સ્થાપિત વૈશ્વિક વન્યજીવ બચાવ, પુનર્વસન અને સંરક્ષણ કેન્દ્ર વનતારા હવે ઇન્ડોનેશિયાના હાથીઓને જીવલેણ EEHV (એલિફન્ટ એન્ડોથેલિયોટ્રોપિક હર્પીસ વાયરસ) વાયરસથી બચાવવા માટે મદદ પૂરી પાડી રહ્યું છે.ઈન્ડોનેશિયામાં સુમાત્રન હાથીઓની વસ્તી પહેલેથી જ આવાસસ્થાનના નુકસાનથી ખતરામાં છે અને EEHV વાયરસ ખાસ કરીને નાના હાથીઓ માટે ઘાતક સાબિત થાય છે. તાજેતરમાં રિયાઉ પ્રાંતના સેબાંગા એલિફન્ટ કન્ઝર્વેશન સેન્ટરમાં એક નાના હાથીનું આ વાયરસથી મોત થયું હતું, જેના પગલે ઇન્ડોનેશિયાના વન મંત્રાલયે વનતારા સાથે હાથ મિલાવીને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી છે.વનતારાના હાથી વેટરનરી ડૉક્ટર્સ, જીવવિજ્ઞાનીઓ અને અન્ય નિષ્ણાતોની ટીમ સોમવારે રિયાઉ પહોંચી છે. તેઓ સ્થાનિક સંસ્થા ફૉના લેન્ડ ઇન્ડોનેશિયા અને સરકારી અધિકારીઓ સાથે મળીને વહેલી તપાસ, રોગનિવારણ અને સારવારના પ્રોટોકોલ મજબૂત કરી રહ્યા છે.જામનગર સ્થિત વનતારા વિશ્વના સૌથી અદ્યતન હાથી હૉસ્પિટલોમાંનું એક ધરાવે છે અને એશિયન તેમજ આફ્રિકન હાથીઓના આરોગ્યમાં વિશેષ કુશળતા ધરાવે છે. આ સહયોગ હાલ રિયાઉના બુલુહ ચીના નેચર ટુરિઝમ પાર્ક પર કેન્દ્રિત છે, પરંતુ ભવિષ્યમાં તેસ્સો નીલો નેશનલ પાર્ક, વે કામ્બાસ સહિત અન્ય મહત્વના હાથી વિસ્તારોમાં વિસ્તારવામાં આવશે.આ આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ IUCN દ્વારા ક્રિટિકલી એન્ડેન્જર્ડ જાહેર કરાયેલા સુમાત્રન હાથીઓના સંરક્ષણ માટે મજબૂત પગલું બની રહેશે.