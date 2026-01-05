વેનેઝુએલામાં અમેરિકાના હુમલા બાદ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે.ડી.વેન્સના ઘર પર હુમલો

યુએસ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વાન્સના ઘર પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. સુરક્ષા દળોએ એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે. હુમલાના ફોટામાં તૂટેલી બારીઓ દેખાઈ રહી છે. હુમલા બાદ, યુએસ સિક્રેટ સર્વિસ એજન્ટો પૂર્વ વોલનટ હિલ્સ સ્થિત વાન્સના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા અને એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિને કસ્ટડીમાં લીધો. જોકે, અધિકારીઓએ હજુ સુધી પુષ્ટિ કરી નથી કે તેની સામે આરોપો દાખલ કરવામાં આવ્યા છે કે નહીં.
પ્રારંભિક અહેવાલો દર્શાવે છે કે વાન્સના ઘરની બારીઓ તૂટેલી હતી. તપાસ એજન્સીઓ હુમલાખોરનો હેતુ નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. શું તે જે.ડી. વાન્સ કે તેના પરિવારના કોઈ સભ્યને નિશાન બનાવી રહ્યો હતો?