ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે ચૂંટણી પ્રક્રિયા શરૂ કરાઈ

ચૂંટણી પંચે ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટેની ચૂંટણી અંગે અપડેટ આપ્યું છે. પંચે એક પ્રેસ નોટ જારી કરીને કહ્યું છે કે ‘ચૂંટણી પંચે 2025 ની ઉપરાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી સંબંધિત તમામ તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. હકીકતમાં, જગદીપ ધનખડે 21 જુલાઈની રાત્રે ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું હતું. તે જ સમયે, તેમનું રાજીનામું પણ ગઈકાલે સ્વીકારવામાં આવ્યું હતું. ધનખરે પોતાનું પદ છોડવા પાછળ સ્વાસ્થ્ય કારણોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. હવે ચૂંટણી પંચ ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે ચૂંટણી યોજશે.

