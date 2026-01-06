ધર્મેન્દ્રની અંતિમ ઈચ્છા પૂરી કરશે હેમા માલિની, જલદી કામ પર ફરશે પરત

ધર્મેન્દ્રના અંતિમ ક્ષણોને યાદ કરીને હેમા માલિની ભાવુક થઈ ગયા હતાં. તેમણે લોનાવાલા ફાર્મહાઉસ, છેલ્લી ભેટો અને ધરમજીના કામ પર પાછા ફરવાની છેલ્લી ઇચ્છા વિશે વાત કરી. આ સાથે તેણીએ કહ્યું કે તે ટૂંક સમયમાં પોતાના કામમાં ફરી પાછા લાગી જશે.
ધર્મેન્દ્ર ભલે હવે આ દુનિયામાં નથી, પરંતુ તેમની યાદો હજુ પણ લાખો હૃદયમાં જીવંત છે. 24 નવેમ્બર, 2025ના રોજ તેણી આ દુનિયા છોડીને ગઈ, પરંતુ આજે પણ, તેણીનો ઉલ્લેખ સાંભળીને પરિવારની આંખો ભીની થઈ જાય છે. હેમા માલિનીએ ધર્મેન્દ્રના છેલ્લા ક્ષણોને યાદ કર્યા અને કહ્યું કે તેમની હંમેશા એવી ઇચ્છા હતી કે હેમા હંમેશા કામ કરે. હેમાએ જણાવ્યું કે બીમાર પડતા પહેલા ધર્મેન્દ્રએ ફાર્મહાઉસમાંથી તેને અને તેની દીકરીઓને ખાસ વસ્તુઓ આપી હતી.
હેમા માલિનીએ ધર્મેન્દ્ર સાથે વિતાવેલા શાંત અને પ્રેમાળ ક્ષણોને યાદ કર્યા, ખાસ કરીને તેમના લોનાવાલા ફાર્મહાઉસનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેણીએ ETimes ને કહ્યું, “લોનાવાલામાં તેમનું સુંદર ફાર્મ છે, તે એક નાના પંજાબ જેવું લાગે છે. તેમની પાસે ત્યાં ગાયો છે, અને અમને ફાર્મમાંથી દેશી ઘી મળે છે. “બે મહિના પહેલા જ, તે અમારા માટે ત્રણ બોટલ ઘી લાવ્યા હતા અને કહ્યું, ‘આ ઈશા માટે છે, આ આહના માટે છે અને આ તમારા માટે છે.’ તે ખૂબ જ પ્રેમાળ અને સારી વ્યક્તિ હતાં.
જ્યારે હું તેમની સાથે ન હોંઉ, ત્યારે તેઓ લોનાવલામાં સમય વિતાવતા.અને જ્યારે હું કામ માટે મથુરા કે દિલ્હી જતી ત્યારે અમે અમારું સમયપત્રક એવી રીતે સેટ કરતા કે હું પાછી ફરતાની સાથે જ તે મુંબઈમાં મારા ઘરે પણ આવતા અને મારી સાથે સમય વિતાવતા. તેવી જ રીતે, અમે અમારા બાળકો અને પૌત્રો સાથે ખુશીથી રહેતા હતા. ક્યારેક તે આહાનાના ઘરે પણ રહેતા.
“અમે સાથે ઘણી સુંદર ક્ષણો વિતાવી. તે અમારા જીવનનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ હતા, અને હવે અચાનક, છેલ્લા એક મહિનાથી તે જતા રહ્યાં છે”, આ સત્ય સ્વીકારવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. જ્યારે પણ મને કોઈ મોટો નિર્ણય લેવો પડતો, ત્યારે હું હંમેશા તેમને પૂછતી.
નવા વર્ષની શરૂઆત સાથે હેમા માલિનીએ કહ્યું કે તે હવે પોતાની જવાબદારીઓ અને કામ પર પાછા ફરવા માટે તૈયાર છે. તેણીએ કહ્યું, “હું હવે ફરીથી કામ શરૂ કરી રહી છું. હું મથુરા જઈ રહી છું. હું મારા પ્રદર્શન, શો અને મારી પાસે જે કંઈ પણ કામ છે તે ફરી શરૂ કરીશ, કારણ કે ધર્મજી હંમેશા આવું જ ઈચ્છતા હતા કે હું કામ કરતી રહું.
હેમા માલિની, અભિનેત્રી હોવા ઉપરાંત મથુરાથી સંસદ સભ્ય પણ છે. તે એક તાલીમ પામેલા ભરતનાટ્યમ નૃત્યાંગના પણ છે અને વારંવાર નૃત્ય શોમાં પર્ફોર્મ કરે છે.