મુંબઈમાં ભારે વરસાદ વચ્ચે ઈન્ડિગોએ એડવાઈઝરી જારી કરી

મુંબઈમાં ભારે વરસાદની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને ઈન્ડિગોએ બુધવારે એક ટ્રાવેલ એડવાઈઝરી જારી કરી હતી. એરલાઈને જણાવ્યું હતું કે આનાથી “હવાઈ ટ્રાફિક જામ થઈ શકે છે અને ફ્લાઇટ ઓપરેશન્સ પર અસર પડી શકે છે. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે તમારી મુસાફરી શક્ય તેટલી મુશ્કેલીમુક્ત રહે, કુદરતની પોતાની યોજનાઓ છે. મુંબઈમાં ફરીથી ભારે વરસાદની અપેક્ષા છે, જેના કારણે હવાઈ ટ્રાફિક જામ થઈ શકે છે અને ફ્લાઇટ ઓપરેશન્સ પર અસર પડી શકે છે,” ઈન્ડિગોએ તેની એડવાઈઝરીમાં જણાવ્યું હતું.
ઇન્ડિગોએ ખાતરી આપી છે કે મુસાફરોને ફ્લાઇટના સમયપત્રકમાં કોઈપણ ફેરફારની જાણ કરવામાં આવશે અને તેમને મુસાફરી માટે વધારાનો સમય આપવા વિનંતી કરી છે. અમે કામગીરીને સરળ બનાવવા માટે અમારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ અમે અગાઉથી આયોજન કરવાની ભલામણ કરીએ છીએ. તમારા ફ્લાઇટ શેડ્યૂલમાં કોઈપણ ફેરફાર તમારી નોંધણી વિગતો દ્વારા શેર કરવામાં આવશે, તેથી ખાતરી કરો કે તે અપડેટ થયેલ છે. એરપોર્ટ પર જતા પહેલા અમારી વેબસાઇટ અથવા એપ્લિકેશન પર તમારી ફ્લાઇટની સ્થિતિ તપાસો. પાણી ભરાવાની અને ધીમી ગતિએ ટ્રાફિકની સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને, તમારી મુસાફરી માટે થોડો વધારાનો સમય આપો,” ઇન્ડિગોએ જણાવ્યું હતું.
મંગળવારે ભારે વરસાદને કારણે શહેરમાં ફ્લાઇટ કામગીરી આંશિક રીતે પ્રભાવિત થઈ હતી. સોમવાર મધ્યરાત્રિથી મંગળવારે સાંજે 7 વાગ્યા સુધી, 11 ફ્લાઇટ્સને અન્ય એરપોર્ટ પર ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી જ્યારે 24 આવનારી ફ્લાઇટ્સનું લેન્ડિંગ રદ કરવું પડ્યુ હતું. સતત વિલંબને કારણે દિવસભર ફ્લાઇટના સમયપત્રક પર અસર પડી હતી અને સૌથી વધુ અસર સાંજની ફ્લાઇટ્સના મુસાફરોને પડી હતી જેમની આગમન અને પ્રસ્થાનમાં એક કલાક મોડું થયું હતું.
સોમવાર સુધી, ઓટો અને ટેક્સીઓને વીજળીનો પુરવઠો બંધ રહ્યો. ઉપનગરોમાં વીજળી ગુલ થવાનું ચાલુ રહ્યું. કુર્લામાં અદાણી ઇલેક્ટ્રિસિટીના બે સબસ્ટેશન બંધ થયા, જેના કારણે 1,000 પરિવારોને અસર થઈ. અંધેરી, જોગેશ્વરી, કાંદિવલી, ઘાટકોપર, વિલે પાર્લે અને મીરા રોડ પર પણ વીજળી ગુલ થઈ ગઈ. તાજેતરના વર્ષોમાં બેસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવેલા રેકોર્ડ સંખ્યામાં ડાયવર્ઝનમાંના એકમાં, મુંબઈમાં ભારે વરસાદને કારણે રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ જવાને કારણે મંગળવારે 135 બસ રૂટ ડાયવર્ઝન કરવામાં આવ્યા.