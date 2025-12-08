ઇન્ડિગો કટોકટી: સાતમા દિવસે પણ મોટાપાયે ફ્લાઇટ રદ

નવી દિલ્હી: ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની ફ્લાઇટ સેવાઓમાં ચાલી રહેલા વિક્ષેપને કારણે દેશભરના હજારો મુસાફરોની મુસાફરી યોજનાઓ પર અસર પડી છે. સોમવારે (8 ડિસેમ્બર) દિલ્હી એરપોર્ટ અને મુંબઈ એરપોર્ટ પર મોટી સંખ્યામાં ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી અથવા ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે હવાઈ મુસાફરોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો.દિલ્હી એરપોર્ટની સ્થિતિ
દિલ્હી એરપોર્ટ ઓથોરિટીએ મુસાફરો માટે એક મહત્વપૂર્ણ સૂચના જારી કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે મોટાભાગની ફ્લાઇટ્સ હવે સમયપત્રક મુજબ કાર્યરત છે, પરંતુ કેટલીક ફ્લાઇટ્સ હજુ પણ રદ અથવા ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવી શકે છે. એરપોર્ટે જણાવ્યું હતું કે તેની ગ્રાઉન્ડ ટીમ મુસાફરોને સુવિધા આપવા માટે અથાક મહેનત કરી રહી છે અને લોકોને એરલાઇન્સ સાથે તેમની ફ્લાઇટની સ્થિતિ તપાસવા વિનંતી કરી છે. સોમવારે દિલ્હીથી કુલ 234 ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી. આમાં વારાણસી, ઇન્દોર, હૈદરાબાદ, વિજયવાડા અને જમ્મુની ફ્લાઇટ્સનો સમાવેશ થાય છે.
મુંબઈ એરપોર્ટની સ્થિતિ
સોમવારે મુંબઈથી નવ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી. આમાં ચંદીગઢ, નાગપુર, બેંગલુરુ, હૈદરાબાદ, ગોવા, દરભંગા, કોલકાતા અને ભુવનેશ્વરની ફ્લાઇટ્સનો સમાવેશ થાય છે.DGCAએ IndiGoને કારણદર્શક નોટિસ ફટકારી
નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA)એ છેલ્લા છ દિવસથી સતત ફ્લાઇટ વિક્ષેપ માટે IndiGoના CEO પીટર એલ્બર્સ અને એકાઉન્ટેબિલિટી મેનેજર ઇસ્ડ્રો પોર્કેરાસને ‘કારદર્શક નોટિસ’ ફટકારી હતી. અધિકારીઓએ હવે તેમને જવાબ રજૂ કરવા માટે વધારાના 24 કલાક અથવા સોમવારે સાંજે 6 વાગ્યા સુધીનો સમય આપ્યો છે.
DGCAએ એરલાઇનની જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરવા અને મુસાફરોને થતી સમસ્યાઓના નિરાકરણ માટે આ પગલું ભર્યું છે. IndiGoની વારંવાર ફ્લાઇટ સમસ્યાઓએ હવાઈ મુસાફરીના નિયમો અને એરલાઇનની સેવા ક્ષમતાઓ પર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.