વડા પ્રધાન મોદી દ્વારા સ્વદેશી BSNL 4G નેટવર્ક લોન્ચ

નવી દિલ્હીઃ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે BSNL 4G નેટવર્ક લોન્ચ કર્યું છે. તેમણે દેશભરની 98,000 સાઇટ પરથી 4G નેટવર્ક શરૂ કર્યું. BSNL 4G શરૂ થયા બાદ હવે દેશની બધી ટેલિકોમ કંપનીઓ 4G ટેકનોલોજીથી સજ્જ થઈ ગઈ છે. સરકારી કંપની 4G ટેકનોલોજી સાથે સજ્જ થતાં તેનો સીધો લાભ દેશભરના કરોડો મોબાઇલ યુઝર્સને થશે.

ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મળશે હાઈ-સ્પીડ કનેક્ટિવિટી

આ લોન્ચના અવસર પર તેમણે 100 ટકા 4G સેચ્યુરેશન નેટવર્કની પણ શરૂઆત કરી. આ યોજના હેઠળ અંદાજે 29,000થી 30,000 ગામોને હાઈ-સ્પીડ ઈન્ટરનેટ સાથે જોડવામાં આવશે. આ પહેલનો હેતુ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને ઝડપી ઈન્ટરનેટ સુવિધા સાથે સરકારી યોજનાઓ, આરોગ્ય સેવાઓ, ઓનલાઇન શિક્ષણ અને રોજગારના નવા અવસરો સુધી સરળ પહોંચી ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે. આ પગલું માત્ર ડિજિટલ ઈન્ડિયા અભિયાનને નવી ગતિ આપશે નહિ, પણ આત્મનિર્ભર ભારતની દિશામાં પણ એક મહત્વપૂર્ણ માઇલસ્ટોન સાબિત થશે.

વિશ્વનો 5મો દેશ

BSNL 4G નેટવર્કની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે તે સંપૂર્ણ રીતે સ્વદેશી ટેકનોલોજી પર આધારિત છે. કંપનીએ પોતાના 4G નેટવર્કને એ રીતે ડિઝાઇન કર્યું છે કે તેને સહેલાઈથી 5Gમાં અપગ્રેડ કરી શકાય. BSNLની આ સિદ્ધિ બાદ ભારત વિશ્વનું 5મો દેશ બની ગયું છે, જેણે પોતાની ક્ષમતાથી 4G નેટવર્ક માટે જરૂરી સોફ્ટવેર અને હાર્ડવેર તૈયાર કર્યું છે. આ યાદીમાં સ્વીડન, ડેન્માર્ક, ચીન અને દક્ષિણ કોરિયા જેવા દેશો પહેલેથી સામેલ હતા. સરકારી કંપનીએ તાજેતરમાં સંકેત આપ્યો હતો કે તે ટૂંક સમયમાં દિલ્હી અને મુંબઈ જેવા મોટા શહેરોમાં 5G કનેક્ટિવિટી પણ ઉપલબ્ધ કરાવશે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR