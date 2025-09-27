રજત બેદીએ બેડ્સ ઓફ બૉલિવૂડ માટે આર્યન ખાન સામે મૂકી હતી આવી શરત

તાજેતરમાં ‘ધ બેડ્સ ઓફ બોલિવૂડ’માં જોવા મળેલા રજત બેદીએ હવે જરાજ સક્સેનાએ સમક્ષ ખુલાસો કર્યો છે કે તેણે શોમાં જોડાતા પહેલા શાહરૂખ ખાનના પુત્ર આર્યન ખાન સમક્ષ એક શરત મૂકી હતી.
‘ધ બેડ્સ ઓફ બોલિવૂડ’ વેબ સિરીઝમાં શાનદાર વાપસી કર્યા પછી રજત બેદી હેડલાઇન્સમાં છે. આ શાહરૂખ ખાનના પુત્ર આર્યન ખાનનું OTT સિરીઝમાં દિગ્દર્શન તરીકે પદાર્પણ છે. આ સિરીઝમાં રજત ફિલ્મ માફિયા દ્વારા પ્રતિબંધિત અભિનેતા જરાજ સક્સેનાની ભૂમિકા ભજવે છે. તેમના અભિનયની વ્યાપક પ્રશંસા કરવામાં આવી છે. તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યુમાં, તેમણે આ ભૂમિકા કેવી રીતે મેળવી અને શાહરૂખ ખાન સાથે તેના વિશેની તેમની ચર્ચાઓ પણ જણાવી. તેમણે શોમાં જોડાતા પહેલા આર્યન ખાન પર મૂકેલી શરતોનો પણ ખુલાસો કર્યો.
રજત બેદીને આર્યન ખાનની સીરિઝ માટે ઓફર કેવી રીતે મળી
ડિજિટલ કોમેન્ટરી સાથે વાત કરતા રજત બેદીએ કહ્યું કે તે છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી કામ શોધી રહ્યો હતો, પરંતુ તેને ખ્યાલ નહોતો કે આર્યન ખાન તેના માટે કોઈ ભૂમિકા પર વિચાર કરી રહ્યો છે. તેણે જણાવ્યું કે આર્યન ખાનની પ્રોડક્શન ટીમે તેને એક પરસ્પર મિત્ર દ્વારા જોડ્યો હતો. તે સમયે તે કેનેડામાં હતો અને તેને વિશ્વાસ નહોતો થઈ રહ્યો કે શાહરૂખ ખાનનો પુત્ર આર્યન ખાન તેને મળવા માંગતો હતો. તેણે કહ્યું, “આર્યનને ખાતરી હતી કે તે મને કાસ્ટ કરીને યોગ્ય કામ કરી રહ્યો છે કારણ કે તેણે નાનો હતો ત્યારે ફિલ્મ ‘કોઈ… મિલ ગયા’માં મારું કામ જોયું હતું. જો તમે શો જોશો, તો તમને મારા જીવન સાથે ઘણા જોડાણો જોવા મળશે.”
શાહરૂખ ખાન સાથે પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી
તેમણે આગળ કહ્યું, “પ્રી-શોમાં, આર્યનના મિત્રોએ મને કહ્યું કે તે મને મળતા પહેલા ખૂબ જ નર્વસ હતો. આર્યન મને મળવા અને ભૂમિકા વિશે જણાવવા માટે ઘણા દિવસોથી તૈયારી કરી રહ્યો હતો, પરંતુ વાત એ છે કે, તેણે અમારી પહેલી જ મુલાકાતમાં મારું દિલ જીતી લીધું. જ્યારે આર્યન મારી સાથે બેઠો અને મને કહ્યું કે તે શું કરી રહ્યો છે, ત્યારે મને પહેલેથી જ ખબર હતી કે હું હા કહીશ. મેં તેને શાહરૂખને ફોન કરવા કહ્યું. રજતે શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મ “ઝમાન દીવાના” માં સહાયક દિગ્દર્શક તરીકે પોતાની ફિલ્મી કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી.
રજત બેદીએ આર્યન ખાન સમક્ષ આ શરત મૂકી
તેમણે ખુલાસો કર્યો કે તેમણે શાહરૂખ ખાન સાથે વાત કરી અને પૂછ્યું કે તેમનો પુત્ર આર્યન શું બનાવી રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું, “શાહરુખ સાહેબે મને કહ્યું… જુઓ, જો તમે તે કરવા માંગતા હો… મારો પુત્ર કંઈક બનાવી રહ્યો છે.” જોકે, “ધ બેડ્સ ઓફ બોલિવૂડ” માં કામ કરવા માટે સંમત થતા પહેલા રજતે આર્યન સમક્ષ એક શરત મૂકી કે તેમનો પુત્ર પણ તેમની સાથે હોવો જોઈએ. અભિનેતાએ કહ્યું,”હું ફક્ત ત્યારે જ તમારા માટે કામ કરીશ જો તમે મારા પુત્રને તમારો આસિસ્ટન્ટ બનવા દો. મેં મારી કારકિર્દીની શરૂઆત તમારા પિતા સાથે કરી હતી. મારો પુત્ર પણ તમારી સાથે તેની કારકિર્દી શરૂ કરશે. તેથી આર્યને હા પાડી.”
રજત બેદીનો પુત્ર કોણ છે?
રજત બેદીના બે બાળકો છે, પુત્રી વેરા બેદી અને પુત્ર વિવાન બેદી. મુંબઈમાં આર્યન ખાનની વેબ સિરીઝ ‘ધ બેડ્સ ઓફ બોલિવૂડ’ના પ્રીમિયરમાં જાહેરમાં દેખાયા ત્યારથી બંને સમાચારમાં છે. તેમના ફોટા અને વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. રજત બેદીના પુત્ર વિવાને આર્યન ખાનની ‘ધ બેડ્સ ઓફ બોલિવૂડ’ થી સહાયક દિગ્દર્શક તરીકે પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી.