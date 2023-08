ભારતનું સૂર્ય મિશન Aditya-L1 2 સપ્ટેમ્બરે લોન્ચ કરવામાં આવશે

ભારતનું સૂર્ય મિશન આદિત્ય-એલ વન સૂર્યનો અભ્યાસ કરવા માટેની પ્રથમ અવકાશ-આધારિત ભારતીય વેધશાળાથી સંબંધિત 2 સપ્ટેમ્બરે લોન્ચ કરવામાં આવશે. ઈન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઈઝેશન (ISRO) એ સોમવારે આ માહિતી આપી હતી. ઈસરોએ જણાવ્યું કે આ મિશન ભારતીય સમય અનુસાર સવારે 11.50 વાગ્યે શ્રીહરિકોટાથી લોન્ચ કરવામાં આવશે. ઈસરોએ પણ લોકોને આ મિશનનું પ્રક્ષેપણ જોવા માટે આમંત્રણ આપ્યું છે. તેનું લોન્ચિંગ શ્રીહરિકોટા સ્થિત લોન્ચ વ્યૂ ગેલેરીમાંથી જોઈ શકાય છે. આ માટે લોકોએ વેબસાઈટ દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે. ISRO એ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X (અગાઉ ટ્વિટર) પર વેબસાઇટની લિંક પ્રદાન કરી છે, અને એ પણ કહ્યું છે કે નોંધણીની જાહેરાત ટૂંક સમયમાં કરવામાં આવશે.

