શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ભારતીય ટેસ્ટ ટીમની જાહેરાત, કોણ-કોણ ટીમનો ભાગ?

ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રીલંકા સામેની આગામી બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે. આ શ્રેણીની પહેલી મેચ 15 ઓગસ્ટે રમાશે.
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ઓગસ્ટમાં બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી માટે શ્રીલંકાનો પ્રવાસ કરશે. BCCI ની સિનિયર પસંદગી સમિતિએ આ શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી છે. અપેક્ષા મુજબ વોશિંગ્ટન સુંદર ઈજાને કારણે પ્રથમ ટેસ્ટ માટે ઉપલબ્ધ ન હતા અને તેથી તેમને ટીમમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે. જસપ્રીત બુમરાહ અને સાઈ સુદર્શનને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તેમની ભાગીદારી તેમની ફિટનેસ પર નિર્ભર રહેશે. કેપ્ટનશીપ શુભમન ગિલ સંભાળશે.
સુંદરનું સ્થાન સારાંશ જૈન લેશે
વોશિંગ્ટન સુંદરને તાજેતરમાં ઇંગ્લેન્ડ સામેની વનડે શ્રેણી દરમિયાન ઈજા થઈ હતી. તે ત્રીજી વનડેમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. ત્યારથી, એવા અહેવાલો આવ્યા છે કે સુંદર શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી પણ ગુમાવશે. હવે, તેના સ્થાને ટેસ્ટ ટીમમાં એક નવા ખેલાડીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ ખેલાડી ઓફ સ્પિનર સારાંશ જૈન છે, જેને પોતાનો પ્રથમ ટેસ્ટ મેડન કોલ-અપ મળ્યો છે.
🚨 News 🚨#TeamIndia‘s squad for the 2⃣-match Test Series against Sri Lanka announced
Note: Washington Sundar was not available for selection for the first Test.
More Details ▶️ https://t.co/Vk0Xd8Axmq #SLvIND pic.twitter.com/NuCcKBohMj
— BCCI (@BCCI) July 28, 2026
બુમરાહ અને સુદર્શનની ફિટનેસ પર હજુ પણ પ્રશ્નાર્થ છે
આ ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા જસપ્રીત બુમરાહ અને સાઈ સુદર્શનની ફિટનેસ પર પણ પ્રશ્નાર્થ છે. ફિટનેસ ક્લિયરન્સ મળ્યા પછી જ બંનેનો ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે. બુમરાહ અંગે તેને ઇંગ્લેન્ડમાં વનડે શ્રેણી દરમિયાન પણ ઈજા થઈ હતી. ત્રીજી વનડે પહેલા તેના ઘૂંટણમાં સોજો આવી ગયો હતો, જેના કારણે તે અંતિમ મેચમાંથી બહાર રહ્યો હતો.
ટીમોની જાહેરાત કરતા, BCCI એ તેની મીડિયા સલાહકારમાં એમ પણ જણાવ્યું હતું કે ભારતીય ટીમ 7 ઓગસ્ટથી કોલંબોમાં ચાર દિવસીય પ્રેક્ટિસ મેચ રમશે. ત્યારબાદ 15 ઓગસ્ટથી બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી શરૂ થશે. શ્રેણીની પહેલી મેચ ગૉલમાં રમાશે. બીજી ટેસ્ટ 23 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે અને SSC કોલંબોમાં યોજાશે.
શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), સાઈ સુદર્શન, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, માનવ સુથાર, જસપ્રિત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, બ્રહ્મદેવ, બ્રાહ્મણ, બ્રહ્મદેવ, બ્રહ્મલીન.