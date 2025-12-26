ટોરોન્ટો યુનિવર્સિટી બહાર ભારતીય વિદ્યાર્થીની ગોળી મારીને હત્યા

નવી દિલ્હીઃ કેનેડાના ટોરોન્ટોમાં યુનિવર્સિટી ઓફ ટોરોન્ટોના સ્કારબરો કેમ્પસ નજીક ગોળીબારની ઘટનામાં એક ભારતીય વિદ્યાર્થીનું મોત થયું છે. આ ઘટનાને લઈને ભારતના મહાવાણિજ્ય દૂતાવાસે ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો છે. દૂતાવાસે જણાવ્યું છે કે તે પીડિત પરિવારને દરેક શક્ય મદદ પૂરી પાડી રહ્યું છે.
દૂતાવાસ પીડિત પરિવારના સંપર્કમાં
દૂતાવાસે સોશિયલ મિડિયા પ્લેટફોર્મ ‘એક્સ’ પર એક નિવેદન જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે તે પીડિત પરિવારના સંપર્કમાં છે. દૂતાવાસે કહ્યું હતું કે યુનિવર્સિટી ઓફ ટોરોન્ટો સ્કારબરો કેમ્પસ નજીક થયેલી ગોળીબારની ઘટનામાં ભારતીય પીએચડી વિદ્યાર્થી શિવાંક અવસ્થીના દુઃખદ મોત અંગે અમને અત્યંત દુઃખ છે. આ મુશ્કેલ સમયમાં દૂતાવાસ શોકસંતપ્ત પરિવારના સંપર્કમાં છે અને સ્થાનિક અધિકારીઓ સાથે સંકલન કરીને દરેક જરૂરી મદદ પૂરી પાડી રહ્યો છે.
ભારતીય વિદ્યાર્થીનું સ્થળ પર જ મોત
આ પહેલાં ટોરોન્ટો પોલીસે જણાવ્યું હતું કે હાઇલેન્ડ ક્રીક ટ્રેલ અને ઓલ્ડ કિંગ્સ્ટન રોડ વિસ્તારમાં શિવાંક અવસ્થીને ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. પોલીસ મુજબ ઘટનાસ્થળે જ વિદ્યાર્થીનું મોત થયું હતું., પોલીસ પહોંચે તે પહેલાં જ શંકાસ્પદો ફરાર થઈ ગયા હતા. આ ઘટનાની તપાસ દરમિયાન કેમ્પસને અસ્થાયી રીતે બંધ કરવામાં આવ્યો હતો. આ વર્ષે શહેરમાં થયેલી આ 41મી હત્યાની ઘટના છે.
News Release – Homicide Investigation, Highland Creek Trail and Old Kingston Road, Victim: Shivank Avasthi, 20, Image Releasedhttps://t.co/WdkKqp4pGe pic.twitter.com/XF6NAYJwgX
— Toronto Police (@TorontoPolice) December 24, 2025
ભારતવંશી મહિલાનું મોત
આ પહેલાં પણ ટોરોન્ટો પોલીસે શહેરમાં એક 30 વર્ષીય ભારતવંશી મહિલાની હત્યાની માહિતી આપી હતી. મૃતકાની ઓળખ હિમાંશી ખુરાના તરીકે થઈ હતી, જે ટોરોન્ટોની રહેવાસી હતી. આ કેસમાં પોલીસે દેશવ્યાપી ધરપકડ વોરંટ જાહેર કર્યું હતું. પોલીસ મુજબ આરોપી 32 વર્ષીય અબ્દુલ ગફૂરી છે, જે ટોરોન્ટોનો જ રહેવાસી છે અને પીડિતાને ઓળખતો હતો.