ટીમ ઈન્ડિયાનો આયર્લેન્ડ સામે ફરી ધબડકો, શ્રેણી પણ ગુમાવી

આયર્લેન્ડ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે આયર્લેન્ડનો પ્રવાસ એક ખરાબ સ્વપ્ન સમાન સાબિત થયો. પ્રથમ T20 મેચમાં 34 રનથી હાર્યા બાદ, બીજી મેચમાં પણ ભારતનો શરમજનક પરાજય થયો છે. જીતવા માટેના 155 રનના લક્ષ્યાંક સામે ભારતીય ટીમ 20 ઓવરમાં માત્ર 153 રન જ બનાવી શકી હતી. સતત બીજી કારમી હારના કારણે ટીમ ઈન્ડિયાએ આ T20 સિરીઝ પણ ગુમાવી દીધી છે, જે ભારતીય ક્રિકેટ માટે અત્યંત આઘાતજનક બાબત છે.
હેરી ટેક્ટરની શાનદાર અડધી સદી
ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવા ઉતરેલી આયર્લેન્ડની ટીમે મજબૂત શરૂઆત કરી હતી. હેરી ટેક્ટરે 47 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગાની મદદથી સૌથી વધુ 53 રન ફટકાર્યા હતા. બેન કેલિટ્ઝે 23 બોલમાં ઝડપી 37 રન બનાવ્યા, જેમાં 3 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા સામેલ હતા. રોસ અદૈરે 7 બોલમાં 1 ચોગ્ગો અને 2 છગ્ગા મારી 16 રન જોડ્યા હતા. લોર્કન ટકરે 18 બોલમાં 2 ચોગ્ગા સાથે 15 રન અને જ્યોર્જ ડોકરેલે 14 બોલમાં 1 ચોગ્ગો અને 1 છગ્ગો ફટકારી 19 રન બનાવ્યા હતા. જ્યારે ટિમ ટેક્ટરે 6 બોલમાં 1 ચોગ્ગા સાથે 5 રન કર્યા હતા. લિયમ મેકકાર્થી 2 રન અને જય મૂન્દ્રા 1 રને અણનમ રહ્યા હતા, જેથી ટીમનો સ્કોર 20 ઓવરમાં 8 વિકેટે 154 રન સુધી પહોંચ્યો હતો.
પ્રિન્સ યાદવની ત્રણ વિકેટ
ભારતીય બોલરોએ મેચમાં વાપસી કરાવવાનો પૂરો પ્રયાસ કર્યો હતો. જેમાં પ્રિન્સ યાદવ સૌથી સફળ બોલર રહ્યો. તેણે 4 ઓવરમાં માત્ર 22 રન આપીને 3 મહત્વપૂર્ણ વિકેટ ઝડપી હતી. શિવમ દુબેએ પણ સારી બોલિંગ કરી 3 ઓવરમાં 25 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી હતી. અર્શદીપ સિંહે 4 ઓવરમાં 35 રન આપીને 2 સફળતા મેળવી હતી. હર્ષિત રાણાએ કરકસરયુક્ત બોલિંગ કરતા 3 ઓવરમાં 17 રન આપી 1 વિકેટ મેળવી હતી. જોકે, સૂર્યાંશ શેડગેએ 2 ઓવરમાં 25 રન અને અક્ષર પટેલે 4 ઓવરમાં 28 રન આપ્યા હતા અને કોઈ વિકેટ લીધી નહોતી.
ભારતની બેટિંગ: ટોપ ઓર્ડર ફ્લોપ
155 રનના સ્કોરનો પીછો કરવા ઉતરેલી ભારતની બેટિંગ લાઇન-અપ પત્તાના મહેલની જેમ વિખેરાઈ ગઈ હતી. ઓપનર સંજુ સેમસન અને અભિષેક શર્મા ખાતું ખોલાવ્યા વિના જ પ્રથમ ઓવરમાં આઉટ થઈ ગયા હતા. ઈશાન કિશને 11 બોલમાં 1 ચોગ્ગા સાથે 12 રન અને શ્રેયસ અય્યરે 7 બોલમાં 2 ચોગ્ગા ફટકારી 10 રન બનાવ્યા હતા. મધ્યક્રમમાં તિલક વર્માએ એકલા હાથે લડત આપતા 46 બોલમાં 3 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગા સાથે 55 રનની ઇનિંગ રમી હતી, પરંતુ તેઓ ટીમને જીતાડી શક્યા નહીં. શિવમ દુબેએ 16 બોલમાં 2 ચોગ્ગા સાથે 20 રન અને અક્ષર પટેલે 18 બોલમાં 14 રન કર્યા હતા. સૂર્યાંશ શેડગે 1 રન ફટકાર્યો હતો.ભારતીય બેટ્સમેનો ઘૂંટણિયે પડ્યાઆયર્લેન્ડના બોલરોએ ભારતના દિગ્ગજ બેટ્સમેનોને પિચ પર ટકવા દીધા નહોતા. જય મૂન્દ્રાએ ઘાતક બોલિંગનું પ્રદર્શન કરીને 4 ઓવરમાં 31 રન આપીને 3 મોટી વિકેટો ઝડપી હતી. તેને સાથ આપતા મેટ હોલાર્ડે 4 ઓવરમાં 26 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી હતી. મેથ્યુ હમ્ફ્રીઝે પણ શાનદાર લાઈન-લેન્થ જાળવી 4 ઓવરમાં 28 રન આપી 1 વિકેટ મેળવી હતી. લિયમ મેકકાર્થીએ 4 ઓવરમાં 22 રન અને હેરી ટેક્ટરે 3 ઓવરમાં 22 રન આપ્યા હતા.