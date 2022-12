‘ભારત જાણે છે કે આ સરકાર નરેન્દ્ર મોદીની નથી, અદાણી-અંબાણીની છે’ : રાહુલ ગાંધી

રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં કોંગ્રેસની ભારત જોડો યાત્રા દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પર પહોંચી છે. આ દરમિયાન લોકોને સંબોધિત કરતા તેમણે કેન્દ્રની મોદી સરકાર પર નિશાન સાધ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે આ નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર નથી પરંતુ અંબાણી અને અદાણીની સરકાર છે. રાહુલ ગાંધીએ શનિવારે કહ્યું. આખો દેશ જાણે છે કે આ નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર નથી, અંબાણી અદાણીની સરકાર છે. હું 2,800 કિમી ચાલ્યો, મને ક્યાંય નફરત કે હિંસા દેખાઈ નથી. પરંતુ જ્યારે પણ હું ન્યૂઝ ચેનલ ખોલું છું ત્યારે મને હંમેશા નફરત-હિંસા દેખાય છે.’ તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આ લોકો દેશમાં નફરત અને ભય ફેલાવી રહ્યા છે. આવું એટલા માટે થાય છે કારણ કે તેઓ તમારું ધ્યાન અહીંથી ત્યાં લઈ જવા માગે છે. વાસ્તવિક મુદ્દાઓ પર ભૂલથી પણ તમારું ધ્યાન ન હટવું જોઈએ.

Delhi | It is not Narendra Modi's government. It is Ambani and Adani government. Hindu-Muslim is being done to divert attention from the real issues. Today degree holder youths are selling 'pakoras': Congress MP Rahul Gandhi pic.twitter.com/7JV2FPmBs1 — ANI (@ANI) December 24, 2022

ભાજપે મારી છબી ખરાબ કરવા હજારો કરોડનો ખર્ચ કર્યો

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી અને ભાજપે મારી છબી ખરાબ કરવા માટે હજારો કરોડ રૂપિયા ખર્ચ્યા. મેં એક શબ્દ પણ ન કહ્યું કારણ કે હું જોવા માંગતો હતો કે તેમની પાસે કેટલી શક્તિ છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ભાજપ હિન્દુત્વની વાત કરે છે, પરંતુ હિન્દુ ધર્મમાં ક્યાં લખ્યું છે કે ગરીબોને કચડી નાખવા જોઈએ? નબળાઓને મારી નાખો?

#WATCH | In Bharat Jodo Yatra, dogs also came but no one killed them. Cow, buffaloes, pigs, all animals came. This Yatra is like our India, no hatred, no violence: Congress MP Rahul Gandhi in Delhi pic.twitter.com/npVQK6mcU1 — ANI (@ANI) December 24, 2022

ચીનને લઈને સરકાર પર સાધ્યું નિશાન

PM નરેન્દ્ર મોદી કહે છે કે બોર્ડર પર કોઈ આવ્યું નથી, તો પછી સેનાએ 21 રાઉન્ડની વાત કેમ કરી? આપણી ચીને 2 હજાર ચોરસ કિલોમીટર જમીન કેવી રીતે હડપ કરી? તમારા સેલફોન અને શૂઝની પાછળ મેડ ઇન ચાઇના લખેલું જોવા મળશે. મેડ ઇન ઇન્ડિયા લખવાનું છે. એવો દિવસ આવવો જોઈએ કે જો તમે શાંઘાઈમાં જૂતા જોશો તો તમને મેડ ઈન ઈન્ડિયા તરીકે જોવા મળશે. તેનાથી યુવાનોને રોજગારી મળશે.

#WATCH | When I came to politics in 2004, our govt came to power and the media used to praise me throughout the day. Then I went to Bhatta Parsaul (in UP) and raised the issue of farmers' land and they turned against me: Congress MP Rahul Gandhi in Delhi pic.twitter.com/7zM1Qd5bVk — ANI (@ANI) December 24, 2022

રોજગારી કેવી રીતે મેળવવો?

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે જો કોઈ આ દેશને રોજગાર આપી શકે છે તો તે ખેડૂતો અને નાના વેપારીઓ આપી શકે છે કારણ કે દેશમાં લાખો લોકો છે. આ લોકો 24 કલાક રોકાયેલા હોય છે. તેમના માટે બેંકના દરવાજા બંધ રહે છે. ભારતના 2-3 અબજોપતિઓને 1 લાખ કરોડ, 2 લાખ કરોડ, 3 લાખ કરોડ આસાનીથી આપવામાં આવે છે, પરંતુ જ્યારે તેઓ (ખેડૂતો અને નાના વેપારીઓ) બેંકની સામે જાય છે ત્યારે તેમને ધક્કો મારીને બહાર કાઢવામાં આવે છે.