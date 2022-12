ભારતની બેડમિન્ટન સ્ટાર પીવી સિંધુએ રમતની સાથે સાથે સંપત્તિના મોરચે વધુ એક માઈલસ્ટોન હાંસલ કર્યો છે. ફોર્બ્સે વાર્ષિક કમાણી કરતી મહિલા ખેલાડીઓની યાદી જાહેર કરી છે (ફોર્બ્સની વાર્ષિક આવક યાદી). પીવી સિંધુ આ યાદીમાં 12મા સ્થાને છે. પીવી સિંધુ ટોપ 25માં એકમાત્ર ભારતીય મહિલા ખેલાડી છે. વર્ષ 2022 દરમિયાન, ટોચની 10 મહિલા એથ્લેટ્સમાંથી 8એ $10 મિલિયન એટલે કે રૂ. 82.62 કરોડની કમાણી કરી છે, જે અગાઉના કોઈપણ વર્ષની સરખામણીમાં બમણી છે.

India's badminton star #PVSindhu is the only Indian🇮🇳 player in the top 25 in #Forbes' annual list of the highest-paid female athletes in the world. @Pvsindhu1, the 2016 Rio Olympics silver medallist, occupies the 12th spot in the list. pic.twitter.com/WzVrZhsulu

