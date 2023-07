ભારતે બીજી T20માં બાંગ્લાદેશને આઠ રનથી હરાવ્યું, શ્રેણીમાં 2-0ની અજેય સરસાઈ મેળવી

ભારત અને બાંગ્લાદેશની મહિલા ટીમો વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની બીજી મેચ ઢાકામાં રમાઈ હતી. ટીમ ઈન્ડિયાએ પ્રથમ T20 સાત વિકેટે જીતી હતી. હવે આ મેચ જીતીને ભારતીય ટીમે શ્રેણીમાં 2-0ની અજેય સરસાઈ મેળવી લીધી છે. ભારતે ઢાકામાં રમાયેલી બીજી T20માં બાંગ્લાદેશને આઠ રનથી હરાવીને ત્રણ મેચની T20I શ્રેણીમાં 2-0ની અજેય સરસાઈ મેળવી લીધી છે. ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે 20 ઓવરમાં આઠ વિકેટ ગુમાવીને 95 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં બાંગ્લાદેશની ટીમ 20 ઓવરમાં 87 રનમાં સમેટાઈ ગઈ હતી. સિરીઝની ત્રીજી મેચ 13 જુલાઈએ રમાશે.

ભારતે બાંગ્લાદેશ સામે 20 ઓવરમાં 96 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. ટીમ ઈન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં આઠ વિકેટ ગુમાવીને 95 રન બનાવ્યા હતા. ભારતીય બેટિંગ ફ્લોપ રહી હતી. સ્મૃતિ મંધાના 13 રન, શેફાલી વર્મા 19 રન અને જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ 21 બોલમાં આઠ રન બનાવીને આઉટ થઈ હતી. કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર ખાતું પણ ખોલાવી શકી નહોતી. યાસ્તિકા ભાટિયા 11 રન, હરલીન દેઓલ છ રન, દીપ્તિ શર્મા 10 રન અને અમનજોત કૌર 14 રન બનાવીને આઉટ થયા હતા. પૂજા વસ્ત્રાકર 7 રન અને મિનુ મણીએ 5 રન બનાવ્યા બાદ અણનમ રહી હતી. સુલતાના ખાતૂને સૌથી વધુ ત્રણ વિકેટ લીધી હતી. આ સાથે જ ફહિમા ખાતૂને બે વિકેટ ઝડપી હતી. મારુફા અખ્તર, નાહિદા અખ્તર અને રાબેયા ખાનને એક-એક વિકેટ મળી હતી.

𝐀 𝐭𝐡𝐫𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐚𝐧 𝐮𝐧𝐚𝐬𝐬𝐚𝐢𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞 𝟐-𝟎 𝐥𝐞𝐚𝐝.#TeamIndia successfully defend 95 to win the 2nd T20I by 8 runs. @Deepti_Sharma06 adjudged Player of the Match.👏👏 #INDvBAN

