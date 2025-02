‘તુમ નીચ ઈન્સાન હો ઔર નીચ હી મરોગે’, મેચ બાદ જાવેદ અખ્તરે કોની લગાવી ફટકાર?

મુંબઈ: દુબઈમાં આયોજિત 2025 ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીના ગ્રુપ A મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું. આ વિજયનો ઉત્સવ સમગ્ર દેશમાં જોવા મળ્યો. બોલિવૂડમાં પણ તેની ઉજવણી જોવા મળી. રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર વિજેતા ગીતકાર જાવેદ અખ્તરે પણ X પર એક ટ્વિટ શેર કરીને પોતાની પ્રતિક્રિયા આપતા પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરી અને વિરાટ કોહલીની ખૂબ પ્રશંસા કરી. એક તરફ તે ભારતની જીતથી ખૂબ ખુશ હતા, તો બીજી તરફ તેનો એક ટ્રોલર સાથે મુકાબલો થયો. ટ્રોલરની અભદ્ર ટિપ્પણીથી જાવેદ અખ્તર ગુસ્સે થયા અને આ પછી તેમણે તેને પાઠ ભણાવ્યો.

શું છે આખો મામલો?

ટીમ ઈન્ડિયાની જીત અને વિરાટ કોહલીની 51મી ODI સદીની ઉજવણી કરતા જાવેદ અખ્તરે પોતાના એક્સ-અકાઉન્ટ પર એક પોસ્ટ શેર કરી હતી. જેમાં તેમણે લખ્યું,’વિરાટ કોહલી, ઝિંદાબાદ, અમને તમારા પર ખૂબ ગર્વ છે.’ આ પોસ્ટ પર પ્રતિક્રિયા આપતા એક યુઝરે લખ્યું, ‘જાવેદ, બાબર કા બાપ કોહલી હૈ, જય શ્રી રામ બોલો.’ યુઝરની આ વિચિત્ર ટિપ્પણીથી જાવેદ અખ્તર ગુસ્સે થઈ ગયા. ગીતકાર જાવેદ અખ્તરે સામે જડબાતોડ જવાબ આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે,’હું ફક્ત એટલું જ કહીશ કે તુમ એક નીચ ઈન્સાન હો ઔર નીચ હી મરોગે. તુમ ક્યા જાનો દેશપ્રેમ ક્યા હોતા હૈ.’ જાવેદ અખ્તરની આ પોસ્ટ વાયરલ થઈ છે અને કેટલાક લોકો તેના જવાબને યોગ્ય ગણાવી રહ્યા છે.

Virat Kohli , zindabad. !!! . We all are so so so proud of you !!!

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) February 23, 2025