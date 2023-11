દિવાળી ભારતે પર ધૂમ મચાવી, નેધરલેન્ડને જીત માટે 411 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો

ટીમ ઈન્ડિયાએ બેંગલુરુના એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં પ્રથમ મેચ રમીને 410 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો. ભારત તરફથી શ્રેયસ અય્યર (128 અણનમ) અને કેએલ રાહુલ (102)એ સદી ફટકારી હતી. આ વર્લ્ડ કપમાં ભારતનો બીજો સૌથી મોટો સ્કોર બની ગયો છે. આ પહેલા શુભમન ગિલ 51, રોહિત શર્મા 61 અને વિરાટ કોહલીએ 51 અડધી સદી ફટકારી હતી. ODI ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં પ્રથમ વખત ભારતના ટોચના 5 ખેલાડીઓએ 50થી વધુ રન બનાવ્યા છે. કેએલ રાહુલે માત્ર 62 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. રાહુલ હવે ભારત માટે વિશ્વમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારનાર બેટ્સમેન બની ગયો છે.

