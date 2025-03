ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 : સેમિફાઇનલમાં ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું

ટીમ ઈન્ડિયાએ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 ની ફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી છે. દુબઈમાં રમાયેલી પહેલી સેમિફાઇનલમાં ભારતીય ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયાને 5 વિકેટથી હરાવીને સતત ત્રીજી વખત ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. ટીમ ઈન્ડિયાની જીતના સ્ટાર્સ મોહમ્મદ શમી અને વિરાટ કોહલી હતા, જેમણે પોતાના જોરદાર પ્રદર્શનથી ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવવામાં સૌથી મોટી ભૂમિકા ભજવી હતી. શમીએ ચાર વિકેટ લઈને ઓસ્ટ્રેલિયાને 264 રનમાં રોકી દીધું, જ્યારે કોહલી (84) સદી ચૂકી ગયો હોત, પરંતુ તેણે ફરી એકવાર ટીમ ઈન્ડિયા માટે રનનો પીછો કરવામાં સફળતાપૂર્વક આગેવાની લીધી.

દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં, ભારતીય ટીમ 14 વર્ષ પછી ICC ટુર્નામેન્ટના નોકઆઉટ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવવામાં સફળ રહી. 2011 ના વર્લ્ડ કપના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં, ટીમ ઇન્ડિયા ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને સેમિફાઇનલમાં પહોંચી હતી અને પછી ટાઇટલ પણ જીત્યું હતું. આ વખતે, ટીમ ઈન્ડિયા ટાઇટલની નજીક પહોંચી અને સેમિફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર ફેંકી દીધું. ઉપરાંત, ટીમ ઈન્ડિયાએ સતત ત્રીજી વખત (આ પહેલા 2013 અને 2017 માં) આ ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં પહોંચીને હેટ્રિક હાંસલ કરી.

For his 84(98) and guiding #TeamIndia in the chase, Virat Kohli is the Player of the Match 👏 👏

મંગળવાર 4 માર્ચે રમાયેલી આ પહેલી સેમિફાઇનલમાં, ઓસ્ટ્રેલિયાએ તેની અડધી તાકાત હોવા છતાં જોરદાર પ્રદર્શન કર્યું. ઓસ્ટ્રેલિયા, જેણે પહેલાથી જ ઘણા ખેલાડીઓ ગુમાવ્યા હતા, તે 21 વર્ષીય નવા ઓલરાઉન્ડર કૂપર કોનોલી (0) સાથે મેદાનમાં આવ્યું પરંતુ તે કંઈ ખાસ કરી શક્યો નહીં. પરંતુ, ટ્રેવિસ હેડ (39), જે ભારત માટે સૌથી મોટો ખતરો સાબિત થઈ રહ્યો છે, તેણે ફરી એકવાર પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી ભારતને મુશ્કેલીમાં મુકી દીધું, પરંતુ વરુણ ચક્રવર્તી (2/49) એ અહીં પણ પોતાનો જાદુ બતાવ્યો અને તેને પેવેલિયન પાછો મોકલી દીધો.

Well done to India on qualifying for the #ChampionsTrophy Final to be played on March 9 in Dubai. A great team performance against a quality opponent. pic.twitter.com/vPN56hmOj4

— Jay Shah (@JayShah) March 4, 2025