IND Vs AUS: ઓસ્ટ્રેલિયાનો સ્ટાર બેટ્સમેન ડેવિડ વોર્નર શ્રેણીની બાકીની બે મેચમાંથી બહાર

ભારત સામે રમાઈ રહેલી બોર્ડર-ગાવસ્કર શ્રેણીની વચ્ચે ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયાનો સ્ટાર બેટ્સમેન ડેવિડ વોર્નર શ્રેણીની બાકીની બે મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. દિલ્હીમાં રમાયેલી ટેસ્ટમાં વોર્નરને ઈજા થઈ હતી. વોર્નરની ઈજા ગંભીર છે અને તેની સારવાર કરાવવા તેને ઘરે પરત ફરવું પડશે. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા દ્વારા હજુ સુધી વોર્નરના સ્થાનની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.

Border-Gavaskar Trophy: David Warner ruled out of remaining Tests due to elbow injury

Read @ANI Story | https://t.co/L4EQad6zlx#BorderGavaskarTrophy #DavidWarner #IndiaVsAustralia pic.twitter.com/oikmYgFCkI

— ANI Digital (@ani_digital) February 21, 2023