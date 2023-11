IND Vs AUS: ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને 209 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો

વિશાખાપટ્ટનમના ડૉ.વાયએસ રાજશેખર સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહેલી પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની પ્રથમ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને 207 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરવા આવેલા જોશ ઈંગ્લિસે માત્ર 50 બોલમાં 11 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગાની મદદથી 110 રન બનાવ્યા હતા. આ સિવાય સ્ટીવ સ્મિથે 52 રન બનાવ્યા હતા. અંતે ટિમ ડેવિડ 13 બોલમાં 19 રન બનાવીને અણનમ પરત ફર્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયાએ 20 ઓવરમાં ત્રણ વિકેટે 208 રન બનાવ્યા હતા. જ્યારે રવિ બિશ્નોઈ અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણ ભારત માટે ખૂબ મોંઘા સાબિત થયા હતા. બંનેએ 50થી વધુ રન આપ્યા હતા. જ્યારે મુકેશ કુમારે છેલ્લી ઓવરમાં માત્ર પાંચ રન આપ્યા હતા.

