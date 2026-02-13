TNમાં ચૂંટણી દાવ: 1.31 કરોડ મહિલાઓના ખાતામાં રૂ. 5000 જમા

ચેન્નઈઃ તામિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલાં મુખ્ય મંત્રી એમ. કે. સ્ટાલિને મોટો દાવ રમ્યો છે. તેમણે જાહેરાત કરી હતી કે કલાઇગ્નાર મહિલા અધિકાર યોજના” હેઠળ રાજ્યની આશરે 1.31 કરોડ મહિલાઓના બેંક ખાતામાં 5000 રૂપિયા જમા કરવામાં આવ્યા છે.
સ્ટાલિને કહ્યું હતું કે સરકાર દ્વારા મહિલા લાભાર્થી યોજનાના અંતર્ગત દરેક પાત્ર મહિલાને 5000 રૂપિયા આપવામાં આવ્યા છે. તેમણે એ સાથે જ જાહેરાત કરી કે આવનારી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં જો તેમની દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (DMK) પાર્ટી ફરી સત્તામાં આવશે તો માસિક સહાયની રકમ બમણી કરવામાં કરવામાં આવશે. સોશિયલ મિડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરેલા વિડિયો સંદેશમાં તેમણે જણાવ્યું કે મહિલાઓને મળતી માસિક આર્થિક સહાય અટકાવવાના પ્રયાસનો સામનો કરવા માટે ફેબ્રુઆરીથી ત્રણ મહિના સુધી આ રકમ આપવામાં આવશે. એ સાથે જ ઉનાળાના ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને વધારાના 2000 રૂપિયા “સમર સ્પેશિયલ” બોનસ રૂપે આપવામાં આવશે.
તેમણે કહ્યું હતું કે ફેબ્રુઆરી, માર્ચ અને એપ્રિલ મહિનાની રકમ જારી કરી દેવામાં આવી છે — જેમાં દર મહિને 3000 રૂપિયા સહાય અને 2000 રૂપિયા ખાસ બોનસ તરીકે સામેલ છે. આ સમગ્ર રકમ સીધી 1.31 કરોડ મહિલાઓના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી રહી છે.
સ્ટાલિને લખ્યું હતું કે આ તામિલનાડુની મહિલાઓ સાથે કરેલું તેમનું વચન છે અને તેને કોઈ રોકી શકશે નહીં. તેમણે આરોપ મૂક્યો હતો કે ચૂંટણીનું બહાનું બનાવી ત્રણ મહિના સુધી સહાય રોકવાની કોશિશ થઈ રહી હતી, પરંતુ તેમની સરકાર પાછળ નહીં હટે.
தமிழ்நாட்டு மகளிருக்கு இந்த ஸ்டாலின் தந்த உறுதிமொழிதான் உரிமைத்தொகை. யார் தடை ஏற்படுத்தினாலும் அதிலிருந்து பின்வாங்க மாட்டேன்.
தேர்தலைக் காரணம் காட்டி, மூன்று மாதங்களுக்கு உரிமைத்தொகையை முடக்கப் பார்க்கிறார்கள். முந்திக்கொண்டது நமது #DravidianModel அரசு!
பிப்ரவரி, மார்ச்,… pic.twitter.com/n7VrMqcrb7
— M.K.Stalin – தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) February 13, 2026
તેમણે આ યોજનાને “દ્રવિડ મોડેલ” સરકારની ઓળખ ગણાવી અને કહ્યું હતું કે પ્રસ્તાવિત “દ્રવિડ મોડેલ 2.0” હેઠળ મહિલાઓને મળતી માસિક સહાય 1000 રૂપિયાથી વધારી 2000 રૂપિયા કરવામાં આવશે.
આ જાહેરાત આ વર્ષે યોજાનારી તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલાં કરવામાં આવી છે, અને સરકાર મહિલાઓ માટેની કલ્યાણકારી યોજનાઓને પોતાના ચૂંટણી અભિયાનનો મુખ્ય મુદ્દો બનાવી રહી છે.