બિહારમાં RJD ને BJP–JDU કરતાં વધુ મત મળ્યા, છતાં હાર, જાણો

પટનાઃ બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી હેઠળ ભલે RJDને ફક્ત 25 બેઠકો પર સંતોષ માનવો પડ્યો હોય, પરંતુ એવું બિલકુલ નથી કે તેજસ્વી યાદવના હાથમાંથી બધું જ ખસી ગયું છે. આશાનું એક કિરણ હજુ બાકી છે. લાલુ પ્રસાદ યાદવની છાયા બહાર આવીને, તેજસ્વીએ જોરદાર પ્રચાર કર્યો, ભારે ભીડ એકત્ર કરી, પરંતુ તેનો અસર બેઠકોમાં દેખાયો નહીં. છતાં પણ RJD ને BJP અને JDU કરતાં વધુ મત મળ્યા, જે દર્શાવે છે કે બિહારની જનતા વચ્ચે પાર્ટીની લોકપ્રિયતા આજે પણ મજબૂત છે.

ચૂંટણી પંચ અનુસાર RJD એ 143 બેઠકો પર લડી, 25 જીતી અને 23 ટકા મત મેળવ્યા — જે આ ચૂંટણીમાં કોઈ પણ એક પાર્ટી દ્વારા મળેલો સર્વોચ્ચ મતપ્રતિશત છે. આ 2020ના ચૂંટણીમાં મળેલા 23.11 ટકા મતથી થોડું ઓછું છે, ત્યારે RJD 75 બેઠકો સાથે સૌથી મોટી પાર્ટી બની હતી.

RJDના ખાતામાં સર્વાધિક મતપ્રતિશત

નબળા પ્રદર્શન છતાં RJD મત મેળવવામાં કરોડપતિ” સાબિત થઈ. 2025ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં RJDને કુલ 1.15 કરોડ (1,15,46,055) મત મળ્યા.

ત્યાર બાદ BJP — જે 89 બેઠકો સાથે સૌથી મોટી પાર્ટી બની. તેને 20.08 ટકા મત મળ્યા, જે 2020ના 19.46 ટકા કરતાં વધુ છે. ચૂંટણી પંચ મુજબ 1,00,81,143 લોકોએ BJPને મત આપ્યા.

BJP ના સાથીદાર, નીતીશકુમારની JDUએ 101 બેઠકો પર લડી, 85 જીતી અને 19.25 ટકા મત મેળવ્યાં (કુલ મત — 96,67,118). 2020ના 15.39 ટકા સામે આ મોટો વધારો છે, જે સૂચવે છે કે વર્ષોથી એન્ટી-ઇન્કમ્બન્સીનો સામનો કરવા છતાં નીતીશકુમારનો મજબૂત આધાર આજે પણ કાયમ છે.

આખરે એવું શું થયું કે RJD ને સૌથી વધુ મત મળ્યા?

RJD ને સૌથી વધુ મતપ્રતિશત મળવાનાં ઘણાં કારણો છે. લાલુ યાદવના શાસનકાળના “જંગલ રાજ” ના આરોપો હોવા છતા પણ RJD ની લોકપ્રિયતા ઘટી નથી.

RJD ને મળેલા ઊંચા મતપ્રતિશતથી એ પણ ઝળહળે છે કે ઘણી બેઠકો પર તે બીજા ક્રમે રહી હશે અને કડક ટક્કર આપી હશે, પરંતુ જીત માટે પૂરતી શક્તિ નહોતી. હારેલા ઉમેદવારોને મળેલા મોટા મતો એ તેના મતપ્રતિશતને વધાર્યા, પરંતુ બેઠકોમાં વધારો ન લાવી શક્યા.

