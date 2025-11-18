અભિનેત્રી કંગના પડી ગુજરાતના પ્રેમમાં, જૂઓ આ તસવીર

અભિનેત્રી કંગના રનૌતે ગુજરાતની મુલાકાત લીધી છે. તે ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાના પ્રવાસ પર હતી. આ પ્રવાસની તસવીરો તેણે તેના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ પર શેર કરી છે. ગુજરાતની સુંદરતા અને સંસ્કૃતિથી પ્રભાવિત થઈ તે રાજ્યના પ્રેમમાં પડી ગઈ છે.
અભિનેત્રી અને રાજકારણી કંગના રનૌત હાલમાં ગુજરાતના પ્રવાસે છે. આ પ્રવાસ દરમિયાન કંગનાએ તેની બહેન રંગોલીના પુત્ર પૃથ્વી સાથે ગુજરાતના ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનની મુલાકાત લીધી, જે તેનો પ્રિય પ્રવાસ સાથી પણ છે. કંગનાએ આ સાહસિક પ્રવાસના ખાસ ફોટા તેના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર શેર કર્યા અને ગુજરાતની સુંદરતા વિશે એક ખાસ નોંધ પણ લખી.
કંગનાની પોસ્ટ
કંગના રનૌતે તેના નાના મિત્ર પૃથ્વી સાથે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ઘણા સુંદર ફોટા શેર કર્યા. તેઓએ ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં જંગલ સફારીનો આનંદ માણ્યો. આ ફોટામાં કંગના સફારી જેકેટ અને ટોપી પહેરેલી, જીપમાં બેઠેલી, દૂરબીન દ્વારા પ્રાણીઓને જોતી જોવા મળે છે.
કંગના ગુજરાતની સુંદરતાથી મંત્રમુગ્ધ થઈ ગઈ
કંગનાએ આ અદભુત ફોટા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કર્યા અને કેપ્શનમાં લખ્યું, “ગુજરાત અદ્ભુત છે. હું તેની સુંદરતા, સંસ્કૃતિ અને પ્રામાણિકતાથી આશ્ચર્યચકિત છું. આજે હું મારા નાના મિત્ર પૃથ્વી સાથે ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં છું. પૃથ્વી મારો પ્રિય પ્રવાસ સાથીદાર બની ગયો છે. અમે બધા વિવિધ પ્રાણીઓ જોઈને ખૂબ ખુશ છીએ. છેવટે, ગુજરાતના સિંહો સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રખ્યાત છે.”
ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, જેને સાસણ ગીર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે ગુજરાતમાં સ્થિત એક મહત્વપૂર્ણ વન્યજીવન અભયારણ્ય છે. તે એશિયાઈ સિંહનું છેલ્લું કુદરતી ઘર છે. 1965 માં સ્થાપિત, તે 1,412 ચોરસ કિલોમીટરથી વધુ વિસ્તારને આવરી લે છે, જેમાંથી 258 ચોરસ કિલોમીટર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે. આ ઉદ્યાનમાં દીપડા, હરણ (સાંબર, ચિતલ), નીલગાય, જંગલી ડુક્કર અને 200 થી વધુ પક્ષીઓની પ્રજાતિઓ સહિત વિવિધ પ્રાણીઓનો સમાવેશ થાય છે. કામની વાત કરીએ તો કંગના છેલ્લે ફિલ્મ ઇમરજન્સીમાં જોવા મળી હતી.