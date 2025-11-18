એસએસ રાજામૌલી મુશ્કેલીમાં! એક સંગઠને તેમની સામે કેસ કર્યો દાખલ

સાઉથ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના જાણીતા દિગ્દર્શક રાજામૌલીને ભગવાન હનુમાન પર કરેલી ટિપ્પણી બદલ ગંભીર પરિણામોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. એક સંગઠને તેમની સામે કેસ દાખલ કર્યો છે.
15 નવેમ્બરના રોજ, ફિલ્મ નિર્માતા એસએસ રાજામૌલીની આગામી ફિલ્મ “વારાણસી” માટે એક ગ્લોબટ્રોટર ઇવેન્ટ હૈદરાબાદના રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે યોજાઈ હતી. આ ઇવેન્ટમાં ટેકનિકલ મુશ્કેલીઓ આવી રહી હતી, જેના કારણે તેમાં વિલંબ થયો હતો. રાજામૌલી નારાજ થયા અને ભગવાન હનુમાન વિશે નિવેદન આપ્યું. ત્યારબાદ તેમને સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલ કરવામાં આવ્યા. રાષ્ટ્રીય વાનર સેના દ્વારા હવે તેમની વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
રાજામૌલીએ ભગવાન હનુમાન વિશે નિવેદન આપ્યું
રાજામૌલીની આગામી ફિલ્મ “વારાણસી” નું ટ્રેલર ગ્લોબટ્રોટર ઇવેન્ટમાં લોન્ચ થવાનું હતું. ટેકનિકલ ખામીને કારણે ઇવેન્ટમાં વિલંબ થયો. તે આનાથી નારાજ થયા અને આ ઘટનાને ભગવાન હનુમાન સાથે જોડી. તેમણે કહ્યું, “આ મારા માટે ભાવનાત્મક ક્ષણ છે. હું ભગવાનમાં માનતો નથી. પરંતુ મારા પિતાએ આવીને કહ્યું કે ભગવાન હનુમાન બધું સંભાળશે. શું તે આ રીતે વસ્તુઓ સંભાળે છે? તેનાથી મને ગુસ્સો આવે છે.” તેમણે આગળ કહ્યું, “જ્યારે મારા પિતાએ હનુમાન વિશે વાત કરી અને મને સફળતા માટે તેમના આશીર્વાદ પર આધાર રાખવાનું કહ્યું, ત્યારે મને ખૂબ ગુસ્સો આવ્યો.”
રાજામૌલી સામે કેસ દાખલ
રાજામૌલીના નિવેદનની સોશિયલ મીડિયા પર વ્યાપક ટીકા થઈ રહી છે. રાષ્ટ્રીય વાનર સેનાના સભ્યોએ ભગવાન હનુમાન પર કરેલી ટિપ્પણી બદલ તેમની સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે. તેમનો આરોપ છે કે તેમના નિવેદનથી જાહેર લાગણીઓને ઠેસ પહોંચી છે. રાજામૌલીએ હજુ સુધી આ બાબતે કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી.
રાજામૌલી હાલમાં ફિલ્મ “વારાણસી” પર કામ કરી રહ્યા છે. આ ફિલ્મમાં પ્રિયંકા ચોપરા, મહેશ બાબુ અને પૃથ્વીરાજ સુકુમારન મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળશે. આ ફિલ્મ 2027 માં રિલીઝ થવાની ધારણા છે.