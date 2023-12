સંસદના શિયાળુ સત્ર પહેલા સર્વપક્ષીય બેઠકમાં યોજાઈ

કેન્દ્ર સરકારે શનિવારે કહ્યું કે તે સંસદના શિયાળુ સત્રમાં તમામ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા તૈયાર છે. સરકારે કહ્યું કે અમે વિપક્ષને રચનાત્મક ચર્ચા કરવા કહ્યું છે. સંસદીય બાબતોના પ્રધાન પ્રહલાદ જોશીએ સર્વપક્ષીય બેઠક બાદ કહ્યું, “સરકાર રચનાત્મક ચર્ચા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.” અમે વિપક્ષને વિનંતી કરી છે કે ગૃહની કાર્યવાહી સુચારૂ રીતે ચાલવા દે. અમે વિપક્ષના સૂચનોને હકારાત્મક રીતે લીધા છે, 19 બિલ અને બે નાણાકીય મુદ્દાઓ વિચારણા હેઠળ છે. પ્રહલાદ જોશીએ વધુમાં કહ્યું કે, “સંસદનું શિયાળુ સત્ર 4 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે અને 22 ડિસેમ્બર સુધી ચાલશે.” આ 19 દિવસમાં 15 બેઠકો થશે. સત્રને ધ્યાનમાં રાખીને લોકસભામાં ઉપનેતા અને સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં સર્વપક્ષીય બેઠક યોજાઈ હતી. બેઠકમાં 23 પક્ષોના 30 લોકોએ હાજરી આપી હતી. અમને ઘણા સૂચનો મળ્યા છે.

VIDEO | “The Parliament Winter Session will begin on December 4 and will continue till December 22. We will have 15 sittings in this 19-day session. An all-party meeting was held today under the chairmanship of Defence minister Rajnath Singh. The meeting was attended by 23… pic.twitter.com/BBNxHg7nUk

