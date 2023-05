ઈમરાન ખાનને આઠ દિવસની પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલાયો, શાહ મહેમૂદ કુરેશીની પણ ધરપકડ

પાકિસ્તાનમાં છેલ્લા કેટલાય કલાકોથી ઉથલપાથલ ચાલી રહી છે. દેશના પૂર્વ પીએમ ઈમરાન ખાનની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. મંગળવારે સાંજે ઈસ્લામાબાદ હાઈકોર્ટની બહારથી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જ્યારથી ઇમરાનની ધરપકડ થઈ છે ત્યારથી તેમની પાર્ટીના સમર્થકો અને સેના આમને-સામને આવી ગયા છે. અનેક જગ્યાએ આગ ફાટી નીકળી હતી. હિંસામાં અત્યાર સુધીમાં 15 લોકોના મોત થયા છે અને 60થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે.

મંગળવારે શું થયું

પાકિસ્તાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન ઈમરાન ખાનની મંગળવારે (9 મે) બપોરે ઈસ્લામાબાદ હાઈકોર્ટ (IHC)માંથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેની પાક રેન્જર્સ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. અલ કાદિર ટ્રસ્ટના કેસમાં ઈમરાન ખાનની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ ધરપકડને લઈને સમગ્ર પાકિસ્તાનમાં ગરમીનો માહોલ છે. પીટીઆઈના સમર્થકોએ પાક આર્મી કમાન્ડરોના ઘરોમાં તોડફોડ કરી હતી. તેમના ઘરો પણ લૂંટાયા હતા. પાકિસ્તાનમાં ઈમરાન ખાનની ધરપકડ બાદ ગૃહયુદ્ધ જેવી સ્થિતિ, હિંસામાં 15 લોકોના મોત થયા છે અને 60થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે. આ ધરપકડ બાદ પાકિસ્તાનમાં માર્શલ લૉ લગાવવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. આજે પીટીઆઈ ઈમરાન ખાનની ધરપકડને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકારશે. પીટીઆઈ સમર્થકોને સવારે 8 વાગ્યા સુધીમાં કોર્ટ પરિસરમાં ભેગા થવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે.



પાકિસ્તાનમાં સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ

પાકિસ્તાનમાં બગડતી પરિસ્થિતિ બાદ ત્યાં યુટ્યુબ, ફેસબુક અને ટ્વિટર બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. ત્યાંની શાહબાઝ સરકારે અફવાઓ પર કાબૂ મેળવવા માટે આવું કર્યું છે. પાકિસ્તાની મીડિયાના અહેવાલો અનુસાર, ફક્ત સરકારી સંસ્થાઓને જ આ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મની મંજૂરી આપવામાં આવશે.



ઈસ્લામાબાદ હાઈકોર્ટે ધરપકડને સમર્થન આપ્યું હતું

ઈમરાન ખાનની ધરપકડ બાદ રાજકીય ડ્રામા ચાલુ રહ્યો હતો. હાઈકોર્ટે પહેલા તેને ગેરકાયદે જાહેર કર્યો અને પછી કાયદેસર કર્યો. પાકિસ્તાની ન્યૂઝ પોર્ટલ ડોને તેના અહેવાલમાં આ માહિતી પ્રકાશિત કરી છે. અગાઉના દિવસે, ઇસ્લામાબાદ હાઇકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ આમેર ફારૂકે કહ્યું હતું કે જો પાકિસ્તાન તહરીક-એ-ઇન્સાફના વડાની ગેરકાયદેસર રીતે ધરપકડ કરવામાં આવી છે, તો તેમને છોડવા પડશે. કોર્ટે આ નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો. કલાકો પછી, કોર્ટે કહ્યું કે નેશનલ એકાઉન્ટેબિલિટી બ્યુરો (એનએબી) એ ઈમરાનની ધરપકડ કરતી વખતે તમામ કાયદાકીય ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ કરી છે.

Former Pakistan PM Imran Khan indicted in the Toshakhana case pic.twitter.com/MBHP9b8GOq — ANI (@ANI) May 10, 2023



શાહ મહમૂદ કુરેશીની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી

પાકિસ્તાનના પૂર્વ વિદેશ મંત્રી શાહ મહેમૂદ કુરેશીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. શાહ મહેમૂદ કુરેશી ઈમરાન ખાનના સૌથી મહત્વપૂર્ણ નેતાઓમાંના એક છે.

સુપ્રીમ કોર્ટે ઈમરાનની જામીન અરજી ફગાવી દીધી

ઈમરાન ખાનને સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ઈમરાનની જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે. આ દરમિયાન પાકિસ્તાનમાં સ્થિતિ તણાવપૂર્ણ છે. પીટીઆઈના 1000થી વધુ કાર્યકરોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે



અત્યાર સુધીમાં 1000થી વધુ ધરપકડ કરવામાં આવી

ઈમરાન ખાનની ધરપકડ બાદ અથડામણ અને હિંસક વિરોધને પગલે પાકિસ્તાન સરકારે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા પંજાબમાં સૈનિકો તૈનાત કર્યા હતા. અત્યાર સુધીમાં 1000થી વધુ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. નવાઝ શરીફના નિવાસસ્થાન તરફ જતા રસ્તાઓ સીલ કરી દેવામાં આવ્યા છે

તોશાખાના કેસમાં ઈમરાનને સજા

તોશાખાના કેસમાં ઈમરાન ખાનને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. આ કેસમાં તેની સામે આરોપો ઘડવામાં આવ્યા છે

મારી સાથે ખરાબ વ્યવહાર કરવામાં આવશે નહીં – ઈમરાન

ઈમરાન ખાને કહ્યું કે પાકિસ્તાનના પૂર્વ પીએમ ઈમરાન ખાને કોર્ટમાં કહ્યું કે મારું વોરંટ અન્ય સંસ્થા તરફથી આવ્યું છે. હું છેલ્લા 24 કલાકથી વૉશરૂમ ગયો નથી, મારા ડૉક્ટરને બોલાવવા જોઈએ. મને ડર છે કે મારી સાથે ગંદા મન સાથે વ્યવહાર કરવામાં આવશે

કાયદો અને વ્યવસ્થાની જવાબદારી હવે સેનાને સોંપવામાં આવી

ખૈબર પખ્તુનખ્વા અને પંજાબ પ્રાંતમાં તમામ વહીવટી અને કાયદો અને વ્યવસ્થાની ફરજો હવે સેનાને સોંપવામાં આવી છે.