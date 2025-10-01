IIMA ખાતે હિન્દી પખવાડિયાની ઉજવણી

અમદાવાદ: IIMA દ્વારા ૧૬ થી ૩૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ દરમિયાન હિન્દી પખવાડિયાની ઉજવણી કરવામાં આવી. સંસ્થાએ હિન્દી કવિતા પઠન, હિન્દી ઓનલાઇન સામાન્ય જ્ઞાન, હિન્દી શબ્દભંડોળ સ્પર્ધા, હિન્દી નિબંધ લેખન અને હિન્દી સુલેખન જેવી સ્પર્ધાઓનું આયોજન કર્યું હતું. આ સ્પર્ધાનો ઉદ્દેશ્ય હિન્દીને સત્તાવાર ભાષા તરીકે પ્રોત્સાહન આપવાનો અને તેના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવાનો હતો.આ ઉજવણીની શરૂઆત સ્વ-રચિત કવિતાઓના વાંચનથી થઈ હતી, જેમાં IIMA સમુદાયના સભ્યોએ ઉત્સાહપૂર્વક હાજરી આપી હતી. ઉજવણીના ભાગ રૂપે, ૨૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ના રોજ સંસ્થાના વિક્રમ સારાભાઈ પુસ્તકાલયમાં હિન્દી પુસ્તકોનું પ્રદર્શન પણ યોજવામાં આવ્યું હતું, જેનો ઉદ્દેશ્ય હિન્દી સાહિત્યમાં વાચકોનો રસ વધારવાનો હતો.
ગૃહ મંત્રાલયની માર્ગદર્શિકા અનુસાર, વિવિધ સ્પર્ધાઓના વિજેતાઓને કર્નલ (ડૉ.) જગદીશ સી. જોશી (નિવૃત્ત), CAO, IIMA દ્વારા રોકડ પુરસ્કારો અને પ્રમાણપત્રો એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા.