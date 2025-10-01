દીપિકા પાંદુકોણની 8 કલાક શિફ્ટની માંગ પર રાની મુખર્જીએ આપી પ્રતિક્રિયા

દીપિકા પાદુકોણ 8 કલાકની શિફ્ટની માંગણીને કારણે સમાચારમાં છે. હવે, રાની મુખર્જીએ પણ આ મુદ્દા પર ભાર મૂક્યો છે અને ખુલાસો કર્યો છે કે તે પણ એક સમયે 6-7 કલાકની શિફ્ટમાં કામ કરતી હતી.
દીપિકા પાદુકોણની 8 કલાકની શિફ્ટની માંગણીની વ્યાપક ચર્ચા થઈ રહી છે. આ કારણે અભિનેત્રી પહેલાથી જ બે મોટી ફિલ્મો ગુમાવી ચૂકી છે. તાજેતરમાં, ઘણા સ્ટાર્સ દીપિકાની માંગ પર પ્રતિક્રિયા આપતા જોવા મળ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર માતા બન્યા પછી, દીપિકા પાદુકોણે તેના કામ અને અંગત જીવનને સંતુલિત કરવા માટે 8 કલાકની શિફ્ટ નક્કી કરી છે. આનો અર્થ એ થયો કે તે હવે ફક્ત 8 કલાક માટે જ શૂટિંગ કરશે અને આ મુદ્દા પર અનેક લોકોએ પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે. રાની મુખર્જીએ પણ દીપિકાની માંગ પર પ્રતિક્રિયા આપી છે અને અભિનેત્રીને ખુલ્લેઆમ ટેકો આપ્યો છે.
દીપિકાની 8 કલાકની શિફ્ટ પર રાની મુખર્જીની પ્રતિક્રિયા
દીપિકાની આઠ કલાકની શિફ્ટની માંગ પર ચાલી રહેલી ચર્ચા વચ્ચે રાની મુખર્જીએ કામ અને માતૃત્વને સંતુલિત કરવાની તેમની સફર વિશે ચર્ચા કરી છે. ગુલામ, મર્દાની અને નો વન કિલ્ડ જેસિકા જેવી ફિલ્મોમાં તેમના શક્તિશાળી અભિનય માટે જાણીતી, રાની મુખર્જીએ “હિચકી” ના શૂટિંગના દિવસોને યાદ કર્યા જ્યારે તેમની પુત્રી આદિરા માત્ર 14 મહિનાની હતી. ANI સાથે વાત કરતા, રાનીએ કહ્યું, “જ્યારે મેં હિચકી કરી હતી, ત્યારે આદિરા 14 મહિનાની હતી અને હું હજુ પણ તેને સ્તનપાન કરાવતી હતી. તેથી, મારે સવારે મિલ્ક પંપ કરીને શૂટિંગ પર જવું પડતું હતું. હું શહેરની એક કોલેજમાં શૂટિંગ કરી રહી હતી.”
મેં 6-7 કલાકની શિફ્ટમાં પણ કામ કર્યું છે – રાની મુખર્જી
રાની મુખર્જીએ વધુમાં કહ્યું કે તેણીએ તેની પુત્રીની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને તેના શેડ્યૂલનું આયોજન કેવી રીતે કર્યું. તેણીએ કહ્યું, “જુહુ સ્થિત મારા ઘરેથી શૂટિંગ સ્થળ સુધી પહોંચવામાં મને 2 કલાક લાગ્યા. ટ્રાફિક પણ ભારે હોય છે, તેથી સવારે મિલ્ક પંપ કર્યા બાદ, હું 6:30 વાગ્યે નીકળી જતી અને શૂટિંગ શરૂ કરતી. મારો પહેલો શોટ 8:00 વાગ્યે આવતો, અને હું 12:30 થી 1:00 વાગ્યાની વચ્ચે બધું પૂરું કરતી. મારા દિગ્દર્શક અને ટીમે એટલી સારી રીતે આયોજન કર્યું હતું કે હું તે 6-7 કલાકમાં શૂટિંગ પૂર્ણ કરી લેતી અને શહેરનો ટ્રાફિક વધે તે પહેલાં 3:00 વાગ્યે ઘરે પહોંચી જતી. આ રીતે મેં ફિલ્મનું શૂટિંગ પૂર્ણ કર્યું.
સમયની સુગમતા વિશે વાત કરતાં રાનીએ કહ્યું, “આજકાલ આ બાબતોની ચર્ચા થઈ રહી છે કારણ કે તેની ચર્ચા બહાર પણ થઈ શકે છે, પરંતુ આ બધા વ્યવસાયોમાં સામાન્ય છે. મેં કેટલીક ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે જેમાં મેં ચોક્કસ સમય માટે કામ કર્યું છે. જો નિર્માતાને તેમાં કોઈ સમસ્યા ન હોય, તો તમે ફિલ્મ પર કામ કરવાનું ચાલુ રાખી શકો છો, અને જો નિર્માતાને કોઈ સમસ્યા હોય, તો તમે ફિલ્મ છોડી શકો છો. તેથી, તે એક પસંદગી છે. કોઈ પણ કોઈના પર કંઈપણ દબાણ કરી શકે નહીં.”