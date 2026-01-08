ટ્રમ્પની નવી ધમકીથી સ્ટોક માર્કેટમાં ઉથલપાથલ

ભારે વેચવાલી વચ્ચે 30 શેરનો સેન્સેક્સ 780 પોઈન્ટ અથવા 0.92% ઘટીને 84,180.96 પર પહોંચી ગયો. કેપિટલમાર્કેટના ડેટા દર્શાવે છે કે 26 ઓગસ્ટ, 2025 પછી આ ઇન્ડેક્સનો સૌથી મોટો એક દિવસનો ઘટાડો છે, જ્યારે તે 1.04% ઘટી ગયો હતો. નિફ્ટી 50 દિવસના અંતે 264 પોઈન્ટ અથવા 1.01% ઘટીને 25,876.85 પર બંધ થયો. BSE મિડકેપ અને સ્મોલકેપ સૂચકાંકો 2% ઘટ્યા. રોકાણકારોએ એક જ સત્રમાં લગભગ ₹8 લાખ કરોડ ગુમાવ્યા, કારણ કે BSE-લિસ્ટેડ કંપનીઓનું કુલ બજાર મૂડીકરણ પાછલા સત્રમાં લગભગ ₹480 લાખ કરોડથી નીચે આવી ગયું હતું.
નિષ્ણાતોના મતે, રશિયન તેલ ખરીદી પર 500% ટેરિફ લાદવાની ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ધમકીથી બજારની ભાવના નબળી પડી છે. રિપબ્લિકન સેનેટર લિન્ડસે ગ્રેહામ, એક જાણીતા સંરક્ષણ હોક, એ જણાવ્યું હતું કે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દ્વિપક્ષીય રશિયા પ્રતિબંધ બિલને મંજૂરી આપી છે, જેનો ઉપયોગ રશિયાના તેલ ખરીદવા બદલ ભારત, ચીન અને બ્રાઝિલ સહિત મોસ્કોના વેપાર ભાગીદારોને સજા કરવા માટે થઈ શકે છે.
જો પસાર થાય, તો ગ્રેહામ-બ્લુમેન્થલ પ્રતિબંધ બિલ યુએસ પ્રમુખને એવા દેશો પર 500% સુધીના ટેરિફ લાદવાનો અધિકાર આપશે જે જાણી જોઈને રશિયન તેલ અથવા યુરેનિયમ ખરીદે છે અને રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનના યુદ્ધ મશીનને બળતણ આપે છે. આ કડક પ્રતિબંધ પેકેજનો હેતુ મોસ્કોને આર્થિક રીતે નબળો પાડવાનો છે કારણ કે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર યુક્રેન પર રશિયાના આક્રમણથી શરૂ થયેલા યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે એક સોદાની વાટાઘાટો કરી રહ્યું છે.
રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સ્પષ્ટપણે ચેતવણી આપી છે કે યુએસ કોઈપણ દેશના ઉત્પાદનો પર 500% ટેરિફ લાદશે જે રશિયન તેલ ખરીદવાનું ચાલુ રાખશે. યુએસનો ધ્યેય રશિયાના અર્થતંત્રને સંપૂર્ણપણે અલગ કરવાનો અને યુક્રેન યુદ્ધ માટે તેના ભંડોળને કાપી નાખવાનો છે. ભારત હાલમાં રશિયા પાસેથી ભારે સબસિડીવાળું ક્રૂડ તેલ ખરીદે છે. જો અમેરિકા ૫૦૦% ટેરિફ લાદે છે, તો ભારતની અમેરિકામાં થતી નિકાસ (આઈટી, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને કાપડ) સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ શકે છે.