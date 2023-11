વિરેન્દ્ર સેહવાગનું મોટું સન્માન, બે દિગ્ગજ સાથે ICC હોલ ઓફ ફેમમાં સામેલ

ક્રિકેટ ઈતિહાસના ત્રણ મહાન ખેલાડીઓ ICC હોલ ઓફ ફેમમાં સામેલ થયા છે. જેમાં ભારતીય ઓપનર વિરેન્દ્ર સેહવાગ, ભૂતપૂર્વ ભારતીય મહિલા ટેસ્ટ કેપ્ટન ડાયના એડુલ્જી અને શ્રીલંકાના ભૂતપૂર્વ બેટ્સમેન અરવિંદા ડી સિલ્વાનો સમાવેશ થાય છે. ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલે સોમવારે આઈસીસી ક્રિકેટ હોલ ઓફ ફેમના નવીનતમ સમાવેશ તરીકે ત્રણ દિગ્ગજોના નામની જાહેરાત કરી છે. આધુનિક ક્રિકેટના વિનાશક ઓપનિંગ બેટ્સમેનોમાં ગણવામાં આવતા સેહવાગે પોતાની કારકિર્દીમાં ઘણી મોટી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે. તે ટેસ્ટમાં ત્રેવડી સદી ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી છે. સેહવાગે ટેસ્ટમાં બે વખત ત્રેવડી સદી ફટકારી હતી. તેની શાનદાર કારકિર્દી દરમિયાન તેણે 23 ટેસ્ટ સદી ફટકારી હતી. આ ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારવાના મામલે તે ભારતીય ખેલાડીઓમાં પાંચમા સ્થાને છે.

સેહવાગની કારકિર્દી

ટેસ્ટમાં સેહવાગનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 319 રન છે. આ ટેસ્ટમાં ભારતીયનો સર્વોચ્ચ સ્કોર છે. સેહવાગે 2008માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ચેન્નાઈમાં 319 રન બનાવ્યા હતા. એકંદરે સેહવાગના નામે 104 ટેસ્ટ મેચોમાં 8586 રન છે. તેણે 49.34ની એવરેજથી રન બનાવ્યા છે. સેહવાગે 251 વનડેમાં 35.05ની એવરેજથી 8273 રન બનાવ્યા છે. તે ટીમનો સભ્ય છે જેણે 2007માં T20 વર્લ્ડ કપ અને 2011માં ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. સેહવાગે 2011ના વર્લ્ડ કપમાં 380 રન બનાવ્યા હતા.

Virender Sehwag was a game-changer with the bat and the former India opener is now a much-deserved member of the ICC Hall of Fame 💥🏏

More on his achievements and journey 👉 https://t.co/wFLhmrPxJA pic.twitter.com/L0vJrKPdgt

— ICC (@ICC) November 13, 2023