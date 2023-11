ટાઇગર 3: થિયેટરમાં ફટાકડા ફોડ્યા, સલમાન ખાન થયો ગુસ્સે

બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર સલમાન ખાનની ફિલ્મ ‘ટાઈગર 3’ હવે સિનેમાઘરોમાં આવી ગઈ છે. અભિનેતાના ચાહકો આને લઈને એટલા ઉત્સાહિત છે કે તેઓ પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરવા માટે થિયેટરમાં જ ફટાકડા ફોડી રહ્યા છે. આ ઘટનાનો એક વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જેના પર હવે સલમાને પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. ચાલો જાણીએ શું કહ્યું અભિનેતાએ…

Massive fireworks in the cinema hall during #SalmanKhan ‘s #Tiger 3 in Maharashtra.

A stampede-like atmosphere in the cinema hall due to fireworks.

9 to 12 shows were going on in Mohan Cinema Hall of Malegaon.#Tiger3 #Tiger3Diwali2023pic.twitter.com/fIirr8VNOE

— Bollywood Shaukeen (@bollyshaukeen) November 13, 2023