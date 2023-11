મમતા બેનર્જીએ મહુઆ મોઇત્રાને આપી નવી જવાબદારી, TMC સાંસદે કહ્યું- આભાર

પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ સોમવારે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) સાંસદ મહુઆ મોઇત્રાને મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સોંપી છે. TMC ચીફ મમતા બેનર્જીએ મોઇત્રાને પશ્ચિમ બંગાળના કૃષ્ણનગરના પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. ટીએમસીએ કૃષ્ણનગર સીટના લોકસભા સાંસદ મહુઆ મોઇત્રાને આ જવાબદારી એવા સમયે આપી છે જ્યારે તે લોકસભામાં પૈસા લેવા અને પ્રશ્નો પૂછવાના આરોપોથી ઘેરાયેલી છે. તાજેતરમાં જ લોકસભાની એથિક્સ કમિટીએ તેમની હકાલપટ્ટીની ભલામણ કરી હતી. એથિક્સ કમિટીએ પોતાનો રિપોર્ટ લોકસભાના સ્પીકર ઓમ બિરલાને સોંપ્યો છે. આ પછી મહુઆએ કહ્યું હતું કે તે આગામી લોકસભા ચૂંટણી વધુ વોટથી જીતશે.

મહુઆ મોઇત્રાએ શું કહ્યું?

મોઇત્રાએ મમતા બેનરજીને જિલ્લા અધ્યક્ષ બનાવવા બદલ આભાર માન્યો હતો. તેણે સોશિયલ મીડિયા X પર લખ્યું, “મને કૃષ્ણનગર જિલ્લાના પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવા બદલ મમતા બેનર્જી અને TMCનો આભાર. હું હંમેશા કૃષ્ણનગરના લોકો માટે પાર્ટી સાથે કામ કરીશ.ટીએમસીએ સંગઠનમાં આ ફેરબદલ એવા સમયે કર્યો છે જ્યારે પાર્ટી આવતા વર્ષે યોજાનારી લોકસભાની ચૂંટણીની તૈયારીમાં વ્યસ્ત છે.

“Thank you @MamataOfficial and @AITCofficial for appointing me District President of Krishnanagar (Nadia North). Will always work with the party for the people of Krishnanagar,” posts TMC leader @MahuaMoitra. pic.twitter.com/hoet9AvmnG

— Press Trust of India (@PTI_News) November 13, 2023