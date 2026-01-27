કાશ ધર્મેન્દ્ર હયાત હતા ત્યારે જ આ એવોર્ડ તેમને મળ્યો હોત…

સ્વર્ગસ્થ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રને મરણોત્તર પદ્મ વિભૂષણ પુરસ્કારની જાહેરાતથી તેમના ચાહકો અને ઉદ્યોગના સ્ટાર્સ ખુશ થયા છે. જોકે, તેમના હૃદયમાં એક વેદના પણ છે કે તેઓ કાશ આ સન્માન તેમને તેઓ હયાત હતા ત્યારે આપવામાં આવ્યું હોત. તાજેતરમાં એક દિગ્દર્શકે આ અંગે પ્રતિક્રિયા આપી હતી.
દેશના સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કારો, પદ્મ પુરસ્કારોની જાહેરાત પ્રજાસત્તાક દિવસના એક દિવસ પહેલા કરવામાં આવી હતી. સ્વર્ગસ્થ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રને મરણોત્તર પદ્મ વિભૂષણ એનાયત કરવામાં આવશે તેવી જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. હી-મેનના ચાહકો ખૂબ જ ખુશ થયા હતા. જોકે, દરેકને એક સામાન્ય અફસોસ છે કે કાશ ધર્મેન્દ્ર હયાત હતા ત્યારે આ એવોર્ડ તેમને મળ્યો હોત. હવે, પ્રખ્યાત નિર્માતા-દિગ્દર્શક અનિલ શર્માએ પણ આ સમાચાર પર પ્રતિક્રિયા આપી છે.
દર્શકોને બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ “ગદર” આપનાર અનિલ શર્માએ તેમના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર ધર્મેન્દ્રનું પદ્મ વિભૂષણ પુરસ્કારની જાહેરાત પર સ્વાગત અને અભિનંદન આપતી એક પોસ્ટ શેર કરી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે અભિનેતા ઘણા સમય પહેલા જ તેના લાયક હતા. તેમણે કહ્યું કે તેની જાહેરાત પહેલા થઈ ગઈ હોત તો તેઓ પોતે જ તે મેળવી શક્યા હોત. ધર્મેન્દ્રનું 24 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ અવસાન થયું.
અનિલ શર્માએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરેલી પોસ્ટમાં લખ્યું, ‘ધર્મેન્દ્રજીના દરેક ચાહકને પદ્મ વિભૂષણ બદલ હાર્દિક અભિનંદન. કાશ આ સન્માન પહેલા આપવામાં આવ્યું હોત તો તેઓ પોતે તે સ્વીકારી શક્યા હોત; આનંદ અપાર હોત. છતાં, સત્ય એ છે કે, કેટલાક વારસા પુરસ્કારોથી પણ આગળ છે. ધરમજીને પેઢી દર પેઢી મળેલો પ્રેમ, આદર અને પ્રશંસા કોઈપણ પદવી, ચંદ્રક કે પુરસ્કાર કરતાં વધુ મહાન છે.”
મોટાભાગના નેટીઝન્સ અનિલ શર્મા સાથે સહમત થાય છે, લખે છે કે, “તેઓ ઘણા સમય પહેલા આ સન્માનના હકદાર હતા.” વધુમાં યુઝર્સે અનિલ શર્માને ફિલ્મ “ગદર 3” વિશે અપડેટ્સ માટે પણ પૂછી હતી.