પૂર્વ ક્રિકેટરે દારૂ પીને ગાડી ચલાવી, ત્રણ વાહનોને અડફેટે લીધા

વડોદરા: સ્થાનિક પોલીસે ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર જેકબ માર્ટિનને કસ્ટડીમાં લીધા હતા. તેઓ મંગળવારે વહેલી સવારે નશાની હાલતમાં ગાડી ચલાવી રહ્યા હતા. તે સમયે તેમના લક્ઝરી સ્પોર્ટ્સ યુટિલિટી વાહને પાર્ક કરેલી ત્રણ કારને ટક્કર મારી હતી. જો કે બાદમાં પોલીસે તેમને જામીન પર મુક્ત કર્યા હતા. તેમની કારને વધુ તપાસ માટે જપ્ત કરવામાં આવી છે.
આ અકસ્માત લગભગ રાત્રે 2.30 વાગ્યે અકોટા વિસ્તારમાં થયો હતો. જ્યારે જેકબ માર્ટિન અકોટા વિસ્તારથી ઓપી રોડ પરના તેમના ઘર તરફ એમજી હેક્ટર કારમાં જઈ રહ્યા હતા. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે પુનિત નગર સોસાયટી નજીક વાહન નિયંત્રણ બહાર ગયું અને રસ્તાની બાજુમાં પાર્ક કરેલી કિયા સેલ્ટોસ, હ્યુન્ડાઇ વેન્યુ અને મારુતિ સેલેરિયો સાથે ક્રમિક રીતે અથડાયું. ટક્કરને કારણે વાહનોને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું, જોકે કોઈ ઈજા થઈ નથી.
ઘટનાની માહિતી મળતાં, ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ સર્વિસ અને અકોટા પોલીસ સ્ટેશનના કર્મચારીઓ સ્થળ પર પહોંચ્યા અને માર્ટિનની અટકાયત કરી હતી. એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે 53 વર્ષીય પૂર્વ ક્રિકટરે દારૂ પીધેલો હોય તેવાં સ્પષ્ટ સંકેતો મળ્યા હતા. “તે તેમના પગ પર અસ્થિર હતા અને નશામાં હોય તેવું લાગતું હતું. આથી તેમના પર બેદરકારીપૂર્વક વાહન ચલાવવા અને દારૂ સંબંધિત કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ કેસ નોંધવામાં આવ્યા હતા.”
ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 281 અને 324(5) હેઠળ, મોટર વાહન અધિનિયમની કલમ 177, 184 અને 185 હેઠળ અલગ અલગ ગુના નોંધવામાં આવ્યા હતા. માર્ટિન પર ગુજરાત પ્રતિબંધ અધિનિયમની કલમ 66(1)(B) હેઠળ પણ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. તપાસના ભાગ રૂપે અકસ્માતમાં સામેલ એમજી હેક્ટર, જેની કિંમત આશરે 20 લાખ રૂપિયા હોવાનું માનવામાં આવે છે, તે જપ્ત કરવામાં આવી છે.
આ પહેલાં પણ દિલ્હી પોલીસે ૨૦૧૧માં જેકબની ગેરકાયદેસર ઈમિગ્રેશન રેકેટના સંબંધમાં અટકાયત કરી હતી અને અન્ય એક માર્ગ અકસ્માતના કેસમાં તેમને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી.
જેકબ માર્ટિન 10 વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરી ચૂક્યા છે અને સ્થાનિક ક્રિકેટમાં વડોદરા ટીમનું નેતૃત્વ કરી ચૂક્યા છે. તેમણે ૧૯૯૯માં ટોરોન્ટોમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.