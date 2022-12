ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું- ભારતની 1 ઈંચ જમીન કોઈ લઈ શકે નહીં

ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ભારત-ચીન સરહદ પર સૈન્ય અથડામણ માટે વિપક્ષને નિશાન બનાવવા પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે શનિવારે ઈન્ડો-તિબેટિયન બોર્ડર પોલીસ (આઈટીબીપી) ની પ્રશંસા કરી, તેમને માત્ર ‘હિમવીર’ (બરફ બહાદુર) કહ્યા એટલું જ નહીં પરંતુ એમ પણ કહ્યું કે જ્યારે તેઓ સરહદ પર હોય છે, ત્યારે કોઈ અમારી એક ઇંચ પણ અતિક્રમણ કરી શકતું નથી. જમીન. અતિક્રમણ કરી શકાતું નથી. તેમણે કહ્યું કે LAC પર બહાદુર ITBP જવાનોની તૈનાત છે અને જ્યારે તેઓ ત્યાં છે ત્યારે મારે એ વિચારવાની જરૂર નથી કે ચીન LAC પર કંઈ પણ કરી શકે છે. અમારી જમીનનો ટુકડો લેવાની હિંમત કોઈ કરી શકે નહીં.

Never worry about India-China border as ITBP guards them and none can take an inch: Amit Shah

ભારતની એક ઈંચ જમીન પર પણ અતિક્રમણ કરવાની કોઈની હિંમત નથી

ITBPના રહેણાંક અને બિન-રહેણાંક સંકુલના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં પહોંચેલા ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે ITBP સૌથી દૂરના વિસ્તારોમાં કામ કરતું સુરક્ષા દળ છે. માઈનસ 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાનમાં દેશની સરહદોનું રક્ષણ કરવા માટે કેટલું મજબૂત મનોબળ જોઈએ છે અને આપણા ITBP જવાનો વરસાદી બરફ વચ્ચે સરહદ પર તૈનાત છે. જ્યાં આ સૈનિકો સુરક્ષા માટે ઉભા છે, ત્યાં ભારતની એક ઈંચ જમીન પર પણ અતિક્રમણ કરવાની કોઈની હિંમત નથી.

#WATCH | I'm not worried about India-China border as I know that our ITBP personnel are guarding there & because of this no one can occupy even an inch of India's land. People have nicknamed ITBP jawans 'Himveer' which I think is bigger than Padma Shri, Padma Vibhushan: Union HM pic.twitter.com/3Fqz1M1rbv

