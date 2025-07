સંસદ ભવનમાં PM મોદીની અધ્યક્ષતામાં હાઈ લેવલ બેઠક

સોમવારથી સંસદનું ચોમાસુ સત્ર શરૂ થયું છે. આ દરમિયાન, પીએમ મોદીની અધ્યક્ષતામાં તેમના કાર્યાલયમાં સંસદ પરિસરમાં એક મોટી બેઠક ચાલી રહી છે. ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, જેપી નડ્ડા, રાજનાથ સિંહ, શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ, નિર્મલા સીતારમણ, કિરેન રિજિજુ અને અર્જુન મેઘવાલ પણ તેમાં હાજર છે. સંસદ સત્ર શરૂ થાય તે પહેલાં, પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આ ચોમાસુ સત્ર વિજયોત્સવ છે. આખી દુનિયાએ ભારતની લશ્કરી શક્તિ જોઈ છે.

May the Monsoon Session of Parliament be productive and filled with enriching discussions that strengthen our democracy. https://t.co/Sj33JPUyHr

— Narendra Modi (@narendramodi) July 21, 2025