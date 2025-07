વાયુસેનાનું F-7 વિમાન ક્રેશ, કોલેજ બિલ્ડિંગ પર પડ્યું, 16ના મોત, 70 ઘાયલ

બાંગ્લાદેશ વાયુસેનાનું એક F-7 ટ્રેનર વિમાન આજે બપોરે 1:30 વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 1:00 વાગ્યે) ઢાકાના ઉત્તરા ક્ષેત્રના દિયાબારી વિસ્તારમાં ક્રેશ થયું. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ વિમાન માઇલસ્ટોન કોલેજના ઉત્તર કેમ્પસની અંદર આવેલી શાળા પર પડ્યું છે, જેના કારણે શાળા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં અંધાધૂંધી ફેલાઈ ગઈ છે.

Bangladesh Air Force’s FT-7BGI Fighter Jet crashed in the Uttara Milestone College campus in Dhaka. Pilot killed. Multiple casualties reported. #Bangladesh pic.twitter.com/0cL7l9RnIO

આ અકસ્માતના ઘણા વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે, જેમાં શાળાના વિદ્યાર્થીઓ પોતાના જીવ બચાવવા માટે અહીં-ત્યાં દોડતા જોવા મળી રહ્યા છે.

સ્થાનિક મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, F-7 ટ્રેનર વિમાન બપોરે 1:06 વાગ્યે ઉડાન ભરી હતી અને 24 મિનિટ પછી 1:30 વાગ્યે ક્રેશ થયું હતું. હઝરત શાહજલાલ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથકના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ ઘટનાની પુષ્ટિ કરી, પરંતુ અકસ્માતનું કારણ કે જાનહાનિ વિશે તાત્કાલિક માહિતી આપી નથી. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, F-7 ચીની વિમાન છે.

Chinese aircraft of Bangladesh Air Force crashes into Dhaka school. F-7 BGI fighter jet slammed into Milestone School & College, Uttara at 1:06 PM. Death toll: 16–19 reported. Students, staff among victims. Pilot’s fate unclear. pic.twitter.com/3GHK5Ok1b1

