સમીર વાનખેડે કેસમાં શાહરૂખ ખાનની રેડ ચિલીઝને હાઈકોર્ટે સમન્સ પાઠવ્યું

દિલ્હી હાઈકોર્ટે સમીર વાનખેડે દ્વારા રેડ ચિલીઝ એન્ટરટેઈનમેન્ટ અને અન્યો વિરુદ્ધ દાખલ કરાયેલી અરજીમાં સમન્સ જારી કર્યા છે. આ મામલાની સુનાવણી 30 ઓક્ટોબરે નક્કી કરવામાં આવી છે.
દિલ્હી હાઈકોર્ટે બુધવાર, 8 ઓક્ટોબરના રોજ ભૂતપૂર્વ NCB અધિકારી સમીર વાનખેડે દ્વારા શાહરૂખ ખાનના પ્રોડક્શન હાઉસ રેડ ચિલીઝ એન્ટરટેઈનમેન્ટ અને નેટફ્લિક્સ સામે આર્યન ખાન દિગ્દર્શિત વેબ સિરીઝ “ધ બેડ્સ ઓફ બોલીવુડ” માં વાનખેડેના પાત્રને લઈને દાખલ કરાયેલા માનહાનિના કેસમાં સમન્સ જારી કર્યું.
આગામી સુનાવણી ક્યારે થશે?
હાઈકોર્ટે રેડ ચિલીઝ, નેટફ્લિક્સ, એક્સ (અગાઉ ટ્વિટર), ગૂગલ, મેટા અને અન્ય કંપનીઓને સાત દિવસમાં તેમના જવાબો દાખલ કરવા જણાવ્યું છે. આગામી સુનાવણી 30 ઓક્ટોબરે યોજાશે. વાનખેડેએ 2 કરોડના નુકસાનની માંગણી કરી છે, જે તેઓ ટાટા મેમોરિયલ કેન્સર હોસ્પિટલને દાન કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. તેમની અરજીમાં જણાવાયું છે કે આ સીરિઝ ડ્રગ વિરોધી એજન્સીઓને નકારાત્મક રીતે રજૂ કરે છે, જેનાથી કાયદામાં લોકોનો વિશ્વાસ ઓછો થાય છે.
અરજીનો આધાર શું છે?
અરજીમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે આ સીરિઝ જાણી જોઈને વાનખેડેની છબી ખરાબ કરવા માટે બનાવવામાં આવી હતી, ખાસ કરીને જ્યારે શાહરૂખ ખાનના પુત્ર આર્યન ખાન સાથેનો કેસ કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે. કોર્ટે હજુ સુધી કોઈ વચગાળાનો આદેશ જારી કર્યો નથી અને વાનખેડેની કેટલીક વેબસાઇટ્સ પરથી કથિત રીતે વાંધાજનક સામગ્રી દૂર કરવાની વિનંતીનો જવાબ પણ માંગ્યો છે.
શું છે આખો મામલો?
દિલ્હી હાઈકોર્ટે શાહરૂખ ખાન, તેમની કંપની રેડ ચિલીઝ એન્ટરટેઈનમેન્ટ અને નેટફ્લિક્સને IRS અધિકારી સમીર વાનખેડે દ્વારા દાખલ કરાયેલા માનહાનિના કેસમાં નોટિસ ફટકારી છે. વાનખેડેનો આરોપ છે કે વેબ સિરીઝ “ધ બેડ્ઝ ઓફ બોલિવૂડ” માં તેમની છબી ખરડાઈ છે.