મુંબઈમાં ભારે વરસાદથી જનજીવન પ્રભાવિત, ચેતવણી વચ્ચે શાળાઓ અને કોલેજો બંધ

સોમવારે મુંબઈ અને મહારાષ્ટ્રના ઘણા અન્ય જિલ્લાઓમાં સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે, જેના કારણે ઘણી જગ્યાએ પાણી ભરાઈ ગયા છે અને ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ આજે મુંબઈમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કર્યું છે. તે જ સમયે રાજ્યના અન્ય જિલ્લાઓ જેમ કે રાયગઢ, રત્નાગિરિ, સતારા, કોલ્હાપુર અને પુણે માટે રેડ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે.
આ પહેલા રવિવારે મુંબઈમાં પણ ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC) ના જણાવ્યા અનુસાર રવિવારે શહેરમાં છ સ્થળોએ શોર્ટ સર્કિટ, 19 સ્થળોએ ઝાડ કે ડાળીઓ પડવાની અને બે દિવાલ ધરાશાયી થવાની ઘટનાઓ બની હતી. જોકે, આ અકસ્માતોમાં કોઈને ઈજા થઈ નથી.
મુંબઈ અને તેના ઉપનગરોમાં શનિવારથી સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે. શનિવાર મોડી રાત સુધી 200 મીમીથી વધુ વરસાદ નોંધાયો હતો. ભારે વરસાદને કારણે ઘણા નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ડૂબી ગયા હતા. શનિવારે વરસાદ સંબંધિત ઘટનાઓમાં વિક્રોલીમાં બે લોકોના મોત થયા હતા.
IMD એ આજે મુંબઈ અને રાયગઢમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. વિભાગ દ્વારા આજે સવારે 8:50 વાગ્યે જારી કરાયેલી ચેતવણીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આગામી ત્રણથી ચાર કલાક દરમિયાન મુંબઈ અને રાયગઢના કેટલાક વિસ્તારોમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદ પડી શકે છે. IMD અનુસાર, કેટલાક સ્થળોએ વરસાદની તીવ્રતા વધુ હોઈ શકે છે, તેથી લોકોને સાવચેત રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
વેસ્ટર્ન હાઇવે પર ટ્રાફિક જામ
ભારે વરસાદ વચ્ચે વેસ્ટર્ન એક્સપ્રેસ હાઇવે પર ભારે ટ્રાફિક જામ થયો છે. સતત વરસાદને કારણે રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ ગયા છે અને ઘણી જગ્યાએ પાણી ભરાઈ જવાને કારણે વાહનો ધીમી ગતિએ ચાલી રહ્યા છે, જેના કારણે લોકોને ઘણી મુશ્કેલી પડી રહી છે.
મુસાફરો અને અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે મુંબઈની જીવનરેખા ગણાતી લોકલ ટ્રેનો 15 થી 20 મિનિટ મોડી ચાલી રહી છે. અધિકારીઓએ પુષ્ટિ આપી છે કે બૃહન્મુંબઈ ઇલેક્ટ્રિક સપ્લાય એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ (BEST) ની કોઈપણ બસ સેવાના રૂટમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. તે જ સમયે, ભારે વરસાદની ચેતવણી વચ્ચે શાળાઓ અને કોલેજો બંધ રાખવામાં આવી છે.